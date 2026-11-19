La Guardia Civil precinta el centro social de la Cañada Real por tráfico de drogas

La operación del lunes en el sector 5 deja varios detenidos, entre ellos un trabajador de la contrata

La Guardia Civil detuvo el lunes a varias personas por un presunto delito de tráfico de drogas en el sector 5 de la Cañada Real y precintó el Centro Sociocomunitario, un equipamiento del Ayuntamiento de Madrid levantado a escasos metros de Rivas-Vaciamadrid. Entre los arrestados hay un trabajador de la empresa externa que presta servicio en el centro.

La actuación se produjo el lunes por la mañana, según la información publicada por El País y confirmada a este medio por fuentes del Comisionado de Rivas para la Cañada Real. Los agentes derribaron varias construcciones que, presuntamente, se dedicaban a la venta y al consumo de sustancias, y precintaron el recurso municipal.

Este centro estaba cerrado y sin programación desde que el cambio de lindes suspendió el servicio, al no tener ya competencias allí el Ayuntamiento de Madrid. La causa se instruye en el Juzgado de Arganda del Rey y permanece abierta.

Un Centro Sociocomunitario desmontable…desmontado

El Centro Sociocomunitario se inauguró en 2019, impulsado por el gobierno de Manuela Carmena, en una parcela de 463 metros cuadrados del sector 5, en el límite entre el distrito de Vicálvaro y el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. Es una construcción desmontable, proyectada por el estudio Recetas Urbanas y adjudicada por 195.780,20 euros con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial. El edificio es municipal; el suelo, de la Comunidad de Madrid.

Como recuerda la noticia de El País, la construcción es desmontable debido a la prohibición de construcción de edificaciones en un suelo históricamente dedicado a la trashumancia y que hoy tiene legalmente destinado un uso para espacios verdes, imposibilitado por los asentamientos.

Rivas anuncia que se personará como acusación

El Ayuntamiento de Rivas informó al de Madrid desde primera hora del lunes y colaboró en la actuación. El consistorio ripense también anunció que se personará como acusación en la causa penal, según ha confirmado a este medio.

«Nadie va a reventar las calles de Covibar con su droga», aseguraron con contundencia desde fuentes municipales. Ambas administraciones trabajan conjuntamente desde julio, cuando la Comunidad delimitó los términos municipales en esta zona.

El área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid sostiene que el trabajador detenido «no es municipal» y que estaba contratado por una empresa externa, y estudia «qué pasos seguir» sobre el futuro del recurso. Ni la Guardia Civil ni el Gobierno de la capital han confirmado ni desmentido esa detención.

Tabadol denuncia una presunta agresión durante el operativo

La Asociación Cultural Tabadol, entidad de mujeres migrantes del sector 5, publicó el mismo lunes un mensaje en Instagram en el que denunciaba una presunta agresión policial durante la intervención. Según ese relato, varios agentes entraron «por la fuerza» en la vivienda de una familia y agredieron a dos personas adultas en presencia de sus hijos; el marido presenta movilidad reducida por una lesión previa.

La asociación asegura que les obligaron a firmar un documento sin poder leerlo y que les retiraron los móviles desde las seis de la mañana, y reclamaba atención médica y asesoramiento jurídico urgente.

Este medio ha tratado de verificar esta denuncia a través de diversas fuentes, sin que se haya podido confirmar. Desde la asociación de vecinos del sector 5 se limitan a constatar que estaban al tanto de la «intervención judicial por tema de drogas» y que «por parte de los vecinos» no han recibido «ninguna comunicación en línea de lo indicado por la Asociación Tabadol».

Otras fuentes conocedoras de la operación hacen un llamamiento a la prudencia y a recurrir siempre a las fuentes oficiales. «Si a alguien le ha pegado la policía, está tardando en denunciarlo; si lo que se quiere es tapar a los traficantes de drogas, eso es ser cómplices», han declarado.

Antecedentes de la Policía y Guardia Civil en el entorno de Rivas

La intervención se suma a otras actuaciones recientes contra el tráfico de drogas en la Cañada Real. El 25 de octubre, la Policía Nacional detuvo a 15 personas en un punto de venta del sector 6; en julio se desmanteló otro punto junto a Covibar, y en abril la Guardia Civil desarticuló (pero en Arganda del Rey, no en Cañada) una red de ámbito nacional.

La Guardia Civil detuvo el lunes a varias personas por un presunto delito de tráfico de drogas en el sector 5 de la Cañada Real y precintó el Centro Sociocomunitario, un equipamiento del Ayuntamiento de Madrid levantado a escasos metros de Rivas-Vaciamadrid. Entre los arrestados hay un trabajador de la empresa externa que presta servicio en el centro.