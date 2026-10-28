Rivas realoja a cuatro familias del sector 4 y derriba sus infraviviendas

El Ayuntamiento y la AVS culminan dos semanas de acompañamiento social y derriban las casas para evitar nuevas ocupaciones

El Ayuntamiento de Rivas y la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid han realojado ayer martes a cuatro familias del sector 4 de la Cañada Real y han derribado las infraviviendas que ocupaban, cedidas a la Comunidad como propietaria de los terrenos. La actuación se enmarca en el Pacto Regional por la Cañada Real y llega tras dos semanas de gestiones sociales de acompañamiento, según la nota remitida por el Consistorio.

Las cuatro familias habían solicitado el realojo para salir del asentamiento. Una vez reubicadas en sus domicilios, el Ayuntamiento ha procedido al derribo de las construcciones para evitar nuevas ocupaciones, según el mismo comunicado. El Consistorio subraya que el proceso no se limita a la mudanza e incluye acompañamiento social, el mismo eje del convenio que firmó con la AVS el 20 de octubre: 1,6 millones de euros —500.000 de aportación municipal— para los sectores 4 y 5, los que quedan en término de Rivas.

«El acceso a una vivienda digna es una de las garantías que acordamos en el Pacto Regional de la Cañada Real», ha declarado el portavoz del Gobierno municipal, José Luis Alfaro. «Pensar que la gente sin recursos debe de vivir en peores condiciones y estar condenada a tener a sus familias en infraviviendas que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, ni de calidad, es una actitud profundamente racista», ha apostillado. Alfaro ha defendido el derecho a una vivienda digna de cualquier persona, sobre todo si se encuentra en condiciones de exclusión social.

Con el nuevo convenio, ambas administraciones continuarán tramitando las solicitudes de realojo de las familias que quieren un proyecto de vida fuera de la Cañada. El Ayuntamiento subraya que en estas dos semanas las cuatro familias han accedido a una vivienda y a un nuevo proyecto de vida.

Actas por fibrocemento y una parcela recuperada

En paralelo, el Consistorio ha levantado varias actas de denuncia contra ocupantes del asentamiento por verter residuos peligrosos, entre ellos fibrocemento, material que en instalaciones antiguas puede contener amianto. También ha recuperado una parcela abandonada a petición de la Comunidad de Madrid, para su limpieza, descontaminación, renaturalización y uso público.

Restos de obra y escombros en la Cañada Real, en una de las fotografías facilitadas por el Ayuntamiento de Rivas.

La Plataforma Cívica Luz para Cañada denuncia la intervención

La Plataforma Cívica Luz para Cañada Real calificó ayer martes de «desalojo forzoso» la actuación en el asentamiento. «El acoso institucional continúa», escribieron en la red social X a las 16.12, junto a una fotografía de un derribo con escombros y una excavadora al fondo. «Las vecinas necesitan todo el apoyo y que se las escuche», añadía el mensaje, pese a que este medio no ha podido identificar a qué vecinas se refieren, ya que las cuatro familias atendidas por el Ayuntamiento habían solicitado el traslado.

Antes de cualquier intervención en la Cañada, el Ayuntamiento avisa a las asociaciones vecinales y a las entidades que trabajan en la zona a través de la mesa de seguimiento, según la nota municipal. «Esta misma mañana, a primera hora y como siempre que se produce alguna intervención, se les avisa de la misma por los cauces habituales», sostiene el Consistorio.

Un asentamiento de 4.000 personas

La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento irregular de España y alberga a unas 4.000 personas repartidas entre Madrid, Rivas y Coslada. El tramo ripense son los sectores 4 y 5, después del cambio de lindes que dejó el sector 5 completo dentro del término municipal. En junio, la cooperativa de viviendas de Covibar pidió desmantelar el tramo de la Cañada en Rivas para poder recuperar ese terreno para zonas verdes adyacentes al barrio.