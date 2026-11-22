Cien encinas y coscojas para reforestar Mazalmadrit

Un centenar de encinas y coscojas se han plantado este martes en el parque de Mazalmadrit, el pulmón forestal de Rivas, en una jornada de reforestación impulsada por Ecovidrio y WWF con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en la que ha participado una veintena de alumnos del colegio CEM Hipatia FUHEM.

Los estudiantes han plantado los ejemplares junto a expertos forestales de WWF, que les han explicado cómo usar las herramientas sin riesgo y cómo distinguir los árboles muertos de los que podían sustituirse. La actuación forma parte del proyecto «Bosque de Ecovidrio», que llega por primera vez a la Comunidad de Madrid después de cuatro años en el entorno de Doñana, donde se han plantado más de 400 árboles. Con esta intervención, el programa supera los 500 ejemplares en espacios naturales de toda España.

La zona elegida pertenece a los trabajos de restauración de un área del parque afectada por un incendio forestal en 2004. El objetivo es favorecer la regeneración del pinar y avanzar hacia un bosque más diverso y resistente frente a futuras amenazas, entre ellas los propios incendios. WWF realiza un seguimiento periódico para comprobar la evolución de los ejemplares y su tasa de supervivencia.

En la jornada ha participado Eva Barrio Reyes, subdirectora de Residuos y Calidad Hídrica de la Comunidad de Madrid, que ha destacado la importancia de recuperar los espacios naturales y preservar los recursos. Por parte de Ecovidrio ha intervenido Ricardo Sevilla, subdirector de Gerencias de la Zona Norte, que ha vinculado la plantación con los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio y ha señalado que los árboles no necesitarán riego artificial: su crecimiento dependerá de las precipitaciones.

La actuación se suma al plan de restauración que el Ayuntamiento y WWF España pusieron en marcha con un convenio firmado en noviembre de 2024 para cuatro años. En la primera fase se clarearon 9,2 hectáreas de pinar, se retiraron más de 500 toneladas de madera destinadas a biomasa y se plantaron más de 3.100 ejemplares de 14 especies autóctonas en la zona norte del parque. La segunda fase, ya en marcha, interviene sobre 21 hectáreas y prevé 4.000 nuevos plantones.

Los datos de la jornada los han facilitado los organizadores.

Un centenar de encinas y coscojas se han plantado este martes en el parque de Mazalmadrit, el pulmón forestal de Rivas, en una jornada de reforestación impulsada por Ecovidrio y WWF con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en la que ha participado una veintena de alumnos del colegio CEM Hipatia FUHEM.