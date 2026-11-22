El Consejo de Ciudad escucha a los vecinos el 24-N

El Ayuntamiento de Rivas celebra el martes 24 de noviembre, a las 18.00, en la sala Pedro Zerolo, una sesión abierta del Consejo de Ciudad para conocer el trabajo de los órganos de participación y debatir los proyectos estratégicos del municipio, después de las asambleas de barrio de este mes.

El Consejo de Ciudad es el encuentro en el que se pone en común lo que hacen los distintos órganos de participación ciudadana del municipio y donde se informa y se debaten los proyectos estratégicos de la ciudad, según la convocatoria municipal. La cita es en el Ayuntamiento, en la plaza de la Constitución, y está abierta a cualquier vecino.

La sesión no llega con un orden del día cerrado: el Ayuntamiento la presenta como un espacio de escucha e información, no como un pleno, y no anuncia inscripción previa para asistir. Quien quiera plantear una pregunta puede hacerlo en la sala Pedro Zerolo el martes 24 a las 18.00.

De las asambleas de barrio al Consejo

La sesión llega después de las asambleas de barrio celebradas a principios de mes, espacios territoriales en los que la ciudadanía puede hacer consultas, formular propuestas y recibir información directa sobre las actuaciones municipales en su entorno. El Consejo de Ciudad es la siguiente escala: del barrio al conjunto de la ciudad.

«Estos espacios de participación directa son la evidencia de que Rivas se construye entre todas las vecinas y vecinos», señalan desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, que sitúa el encuentro dentro de la agenda pública de noviembre.

Tres espacios para el tejido asociativo

Además de los órganos que canalizan la participación vecinal en los asuntos municipales, Rivas cuenta con tres espacios físicos para la actividad y la autonomía del asociacionismo local: dos dotaciones municipales bajo la denominación de Casa de Asociaciones y una tercera, el Espacio Asociativo del barrio Centro. Están repartidos por los tres barrios de la ciudad para facilitar el acceso del tejido asociativo, según el área de Participación Ciudadana.

La participación ciudadana tiene en Rivas un recorrido propio, que incluye desde los presupuestos participativos —el año pasado se votaron 61 propuestas— hasta los consejos sectoriales y las asambleas de barrio. El Consejo de Ciudad es la pieza que reúne todas esas vías en una sola sesión.

El Ayuntamiento de Rivas celebra el martes 24 de noviembre, a las 18.00, en la sala Pedro Zerolo, una sesión abierta del Consejo de Ciudad para conocer el trabajo de los órganos de participación y debatir los proyectos estratégicos del municipio, después de las asambleas de barrio de este mes.