Sembrar la calma desde la infancia: presentación del libro «Respira con Alejandro»

Un relato para enseñar las emociones, escrito por Pilar López e ilustrado por Miriam Higueras

¿Te has preguntado alguna vez cómo podemos ayudar a los más pequeños a gestionar sus emociones en el día a día? En un mundo repleto de estímulos y prisas, enseñar a los niños a conectar con el momento presente se ha convertido en un verdadero reto. Para dar respuesta a esta necesidad, el lunes 18 de mayo a las 18:00 horas en el Centro Social de Covibar se llevará a cabo la presentación del libro Respira con Alejandro, de Pilar López (relato) y Miriam Higueras (ilustraciones), una obra que promete convertirse en un recurso indispensable en los hogares y centros educativos.

El poder de la atención plena en los niños

Publicado por la editorial BABIDI-BÚ, este cuento infantil invita tanto a pequeños como a mayores a explorar el mundo del mindfulness de una manera natural y divertida. La historia gira en torno a Alejandro, un niño sumamente curioso que descubre un secreto extraordinario: la capacidad de observar su propia respiración como si fuera la primera vez.

A través de este gesto consciente, el pequeño protagonista aprende a conectar consigo mismo, a gestionar sus frustraciones, a mantener la calma y a afrontar su rutina con mucho más equilibrio. El relato propone a los pequeños lectores una experiencia transformadora basada en la respiración consciente y la observación atenta del aquí y ahora, alejándose de los cuentos tradicionales para ofrecer una verdadera herramienta de bienestar emocional.

Un proyecto nacido de la experiencia profesional

Detrás de esta conmovedora historia encontramos una brillante labor de divulgación y creatividad. El relato está escrito por Pilar López e ilustrado con una sensibilidad excepcional por Miriam Higueras.

La autora del libro, Pilar López, es graduada en Enfermería y Psicología, y desarrolla su labor profesional en el Hospital Universitario Infanta Cristina. Su profundo interés por la salud mental y el bienestar humano la llevó a especializarse en Psicología Positiva y Terapia de Pareja, complementando su perfil con un fuerte enfoque en el mindfulness.

Durante su trayectoria, su dedicación a la atención plena no se limitó a su propia práctica. Pilar comenzó a instruir a otros profesionales sanitarios en técnicas efectivas para reducir el estrés y el burnout en el ámbito laboral. Fue a partir de esta valiosa experiencia cuando se planteó una pregunta fundamental: si estas técnicas ayudan a los adultos a encontrar la paz, ¿por qué no adaptarlas para los niños? Así surgió la idea de extender estas prácticas a sus hijos, lo que la inspiró a escribir un cuento que enseñara la atención plena de manera accesible y atractiva para los más pequeños.