OPINIÓN

Seguimos en emergencia educativa

Artículo de opinión de José Luis Alfaro, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-MM-Verdes Equo.

Como administración competente, el gobierno regional es responsable de garantizar un sistema público de calidad, pero la realidad en nuestra región muestra una crisis estructural de recursos: falta de profesorado, retrasos en la contratación, escasez de materiales y aulas saturadas. A ello se suma una política que desvía fondos hacia la enseñanza concertada y privada, mientras Madrid encabeza las peores ratios de alumnado por aula en etapas clave como infantil, primaria y FP básica.

El modelo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso prioriza estas redes frente a la pública. Sin embargo, la educación pública de calidad responde a un derecho fundamental y es el principal mecanismo de igualdad de oportunidades. Es la herramienta que permite que el origen social no determine el futuro de nadie.

En Rivas, la educación pública y el bienestar del alumnado son una prioridad. Este Ayuntamiento escucha a la comunidad educativa, propone soluciones, apoya las movilizaciones del profesorado y reclama las infraestructuras necesarias para garantizar plazas públicas suficientes. Pero la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid es evidente.

En 2026, las familias siguen esperando, desde hace nueve años, la finalización del pabellón deportivo de La Luna. El último instituto público de secundaria se inauguró en 2005, y desde 2023 se anuncia sin cumplirse la construcción del instituto número 6, con capacidad para mil plazas: se consignan partidas presupuestarias, pero las obras no se ejecutan. El CEIP Mercedes Vera, iniciado en 2021 en barracones y en un barrio en expansión, continúa cinco años después con las obras paralizadas. Esta inacción refleja la desidia y falta de compromiso con la educación pública por parte del gobierno de Ayuso

La situación se ha agravado durante el reciente proceso de escolarización. Las familias han vivido semanas de incertidumbre, porque la información ofrecida por los centros no coincidía con las plazas disponibles en la plataforma. Hoy, alrededor de 150 estudiantes de secundaria no tienen plaza. Los institutos están al límite, con ratios superadas, sin espacios disponibles para nuevas aulas, a lo que se suma la escasez de plazas de educación especial y centros de primaria obligados a reconvertir espacios básicos, como salas de profesorado o secretarías, en aulas improvisadas, como pasará en el CEIP Mercedes Vera ante unas obras paradas 5 años después

Ante este abandono, el Ayuntamiento ha ofrecido en reiteradas ocasiones colaborar en la construcción de infraestructuras educativas con financiación autonómica. Así se logró completar la segunda fase del CEIPSO La Luna, la única obra ejecutada en tiempo y forma. Sin embargo, el gobierno regional ha rechazado estas propuestas, desatendiendo sus propias competencias.

La Comunidad de Madrid es la administración competente para la construcción, equipamiento y adecuación de los centros educativos públicos, lo que incluye las inversiones estructurales necesarias para garantizar condiciones adecuadas en las aulas, así lo establece la Ley Orgánica 2/2006.

Ante la falta de actuación del gobierno autonómico en aspectos como la climatización de los centros, el Ayuntamiento ha decidido asumir un esfuerzo que no le corresponde directamente, ofreciendo financiación municipal para mejorar las condiciones en las aulas. Pese a ello, la iniciativa ha encontrado obstáculos políticos en lugar de apoyo institucional. El grupo popular de Rivas ha instrumentalizado a su edil, recientemente nombrada directora de un centro público ripense, para boicotear el proyecto, un claro caso de conflicto de intereses

Rivas no puede seguir esperando. La ciudadanía necesita soluciones, no promesas incumplidas del gobierno de Ayuso. Este Ayuntamiento seguirá defendiendo una educación pública de calidad, porque donde hay voluntad política, hay avances. Y garantizar ese derecho no es una opción: es una obligación.