Salud mental en crisis: IU Rivas – Más Madrid – Verdes Equo presentan una moción reclamando una mayor inversión

El Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo, junto al Grupo Socialista, ha presentado una moción para exigir más inversión en salud mental y recursos sanitarios en la Comunidad de Madrid, denunciando la falta de profesionales y la saturación de los servicios públicos.

Falta de profesionales y recursos en salud mental

El Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo ha denunciado la escasez de profesionales de salud mental en la sanidad pública madrileña. Según datos del Sistema Nacional de Salud, el 34% de la población española sufre problemas de salud mental, pero la ratio en la Comunidad de Madrid es de solo 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de las recomendaciones de la OMS, que sugiere 20 por cada 100.000.

En Rivas, esta situación se agrava con listas de espera interminables, lo que obliga a muchos vecinos a recurrir a la sanidad privada. “La salud mental no puede ser un privilegio”, destacó José Luis Alfaro, portavoz del grupo.

Demandas sanitarias para Rivas

Además de la falta de profesionales, la moción reclama la construcción del cuarto centro de salud y un centro de especialidades periférico en Rivas, así como la dotación de personal suficiente en los centros de atención primaria. Estas carencias, competencia de la Comunidad de Madrid, afectan directamente a la calidad de vida de los ripenses.

El municipio ha impulsado iniciativas propias, como un servicio municipal de asesoramiento psicosocial desde el año 2000, que atiende a jóvenes, niños, mujeres y familias. Sin embargo, los grupos municipales insisten en que es urgente una mayor inversión pública para mejorar la prevención, los tratamientos y la inclusión social.

Compromiso con el bienestar psicológico y la sanidad pública

El Grupo Municipal Izquierda Unida Rivas – Más Madrid – Verdes Equo ha enfatizado la necesidad de priorizar el bienestar psicológico como parte fundamental de la salud pública. “Es urgente dotar de profesionales suficientes la sanidad pública madrileña para mejorar en la prevención, los tratamientos y la inclusión social posterior”, destacó José Luis Alfaro.

La moción no solo busca solucionar las carencias actuales, sino también promover una visión integral de la salud mental, donde el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos no dependa de la capacidad económica de cada persona. “La salud mental no puede ser un lujo”, insistieron los grupos municipales.

Con esta iniciativa, Rivas espera liderar un cambio en la Comunidad de Madrid, donde la falta de recursos en salud mental sigue siendo un problema crítico. La moción representa un paso más en la lucha por una sanidad pública accesible y de calidad para todos.