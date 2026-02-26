Sáhara: IU-MM-VQ lleva al Pleno apoyo a la RASD

El grupo municipal propone que Rivas respalde el 50º aniversario de la República Saharaui.

El grupo municipal IU-MM-VQ defenderá en el Pleno ordinario del 26 de febrero una moción para que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid exprese su apoyo institucional al 50º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La iniciativa, impulsada a propuesta de las entidades locales Rivas Sahel y la Federación de Asociaciones Madrileñas de Amigos del Pueblo Saharaui (FEMAS), busca que la corporación se adhiera a los actos conmemorativos y respalde las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental .

La moción pone el foco en el medio siglo transcurrido desde la proclamación de la RASD y en la situación política del Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización según la ONU. El texto plantea que el Ayuntamiento reafirme su posición histórica de apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui .

Adhesión a los actos del 50 aniversario

Entre los acuerdos propuestos figura la adhesión formal del Consistorio a los actos que se organicen en la ciudad con motivo del aniversario, así como el reconocimiento “al legítimo gobierno de la RASD y al Frente Polisario”, tal y como recoge la iniciativa registrada para su debate .

También se solicita el respaldo institucional a las actividades de sensibilización dirigidas a promover el cumplimiento efectivo de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. El objetivo es reforzar el compromiso municipal con el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos .

Vínculos históricos y red solidaria en Rivas

La propuesta recuerda los lazos históricos entre España y el Sáhara Occidental, que fue provincia española hasta 1976, así como la red de solidaridad articulada durante décadas desde la sociedad civil. En Rivas, la asociación Rivas Sahel ha desarrollado proyectos de cooperación y ayuda humanitaria durante más de veinte años, especialmente vinculados a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia .

El portavoz de la coalición, José Luis Alfaro, subraya en la nota registrada que “nuestro pueblo hermano lleva años sufriendo el exilio, represión, ocupación y saqueo de recursos. Sobreviven en condiciones precarias en campos de refugiados, y su resistencia en los campamentos levantados en el desierto argelino es una lección de lucha por la independencia, la defensa de los derechos humanos y la igualdad” .

Según la información trasladada por el grupo municipal IU-MM-VQ, el Ayuntamiento ha aprobado en otras ocasiones declaraciones institucionales relacionadas con la RASD y el Sáhara Occidental . El debate de la moción en el Pleno determinará si la corporación mantiene esa línea de posicionamiento en el marco del 50º aniversario.