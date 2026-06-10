Rivas mantiene abierto hasta octubre el plazo para pedir ayudas de seguridad en comercios y bares

Los negocios pueden subvencionar hasta el 90% del coste de cámaras, alarmas, persianas de seguridad y otros sistemas de protección.

Los comercios, bares, restaurantes y empresas de servicios de proximidad de Rivas-Vaciamadrid todavía pueden solicitar las ayudas municipales destinadas a reforzar la seguridad de sus establecimientos. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre, dentro de una convocatoria dotada inicialmente con 240.000 euros para financiar medidas de prevención frente a robos y actos vandálicos.

La línea de subvenciones permite cubrir hasta el 90% de la inversión realizada en elementos de seguridad, una ayuda que busca facilitar que los pequeños negocios del municipio puedan mejorar la protección de sus instalaciones sin asumir en solitario el coste de estas actuaciones.

Qué gastos cubren las ayudas

Entre las inversiones subvencionables se encuentran los sistemas de videovigilancia, alarmas y controles de acceso. También se incluyen medidas físicas de protección como persianas metálicas, cristales de seguridad, puertas blindadas o bolardos antialunizaje.

La convocatoria contempla además la financiación de sistemas antihurto y arcos de seguridad, equipamientos cada vez más utilizados por los establecimientos para prevenir pérdidas y mejorar la protección tanto de trabajadores como de clientes.

Cómo solicitar la subvención

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Rivas. Pueden optar a estas ayudas los comercios, negocios de hostelería y empresas de servicios de proximidad ubicados en el municipio que hayan realizado o tengan previsto realizar inversiones relacionadas con la seguridad de sus locales.

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es su carácter retroactivo. Los negocios podrán incluir gastos correspondientes a equipamientos instalados y abonados desde el 1 de enero de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Una medida consensuada con las asociaciones empresariales

Las bases de estas ayudas fueron elaboradas con la participación de las organizaciones empresariales ASEARCO y Comercios de Rivas, que colaboraron en la definición de la convocatoria para adaptarla a las necesidades detectadas entre los negocios locales.

Según explicó la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, durante la presentación del programa, «proteger el comercio local es proteger el empleo, la vida de barrio y a nuestra ciudad».

Refuerzo de la seguridad comercial

La convocatoria forma parte de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad en las zonas comerciales y de hostelería del municipio. Entre ellas se encuentran el programa Comercios Seguros, el refuerzo de efectivos policiales y las patrullas a pie en áreas con mayor actividad comercial.

Los negocios interesados disponen todavía de varios meses para presentar su solicitud y acceder a una ayuda que puede reducir significativamente el coste de las inversiones destinadas a proteger sus establecimientos.