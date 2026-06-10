OPINIÓN

Rivas decide: 61 propuestas esperan tu voto

Artículo de opinión de Elena Muñoz (PSOE), concejala de Participación Ciudadana y Barrios.

La ciudadanía tiene la última palabra en el Presupuesto participativo 2026-2027. Una ciudad más verde, más accesible, con mejores espacios deportivos, nuevas iniciativas para jóvenes, mejoras en los barrios o proyectos innovadores para el conjunto de la ciudad. Todo eso puede empezar con un simple gesto: votar.

El Presupuesto participativo 2026-2027 ha entrado en su fase decisiva. Después de meses de presentación de ideas, evaluación técnica y estudio de viabilidad, 61 propuestas ciudadanas han superado el proceso de selección y ya están listas para ser elegidas por la ciudadanía.

Ahora es el momento de decidir.

Porque detrás de cada propuesta hay una persona, una familia, un colectivo o un grupo de vecinos y vecinas que detectó una necesidad y decidió implicarse para mejorar Rivas. Y ahora corresponde al conjunto de la ciudadanía elegir cuáles de esas ideas se convertirán en realidad.

Los Presupuestos Participativos son una de las herramientas más potentes de participación ciudadana. Permiten que sean las propias vecinas y vecinos quienes decidan directamente una parte de las inversiones municipales. No se trata únicamente de votar proyectos. Se trata de participar en la construcción de la ciudad que queremos habitar en los próximos años.

Las 61 propuestas finalistas de esta edición abarcan ámbitos tan diversos como el deporte, la movilidad, la transición ecológica, la innovación, la cultura, la juventud, las personas mayores, la protección animal, la seguridad ciudadana o el mantenimiento urbano. Son iniciativas que nacen de la experiencia cotidiana de quienes viven, trabajan y disfrutan de Rivas cada día.

Además, el proceso refleja la diversidad territorial de la ciudad: 27 propuestas corresponden al barrio Oeste, 14 al barrio Este, 13 al barrio Centro y 7 tienen un alcance para toda la ciudad.

Muchas de las actuaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana de Rivas comenzaron siendo una propuesta ciudadana. Espacios públicos renovados, mejoras en instalaciones o proyectos medioambientales son ejemplos de cómo la participación puede transformar una idea en una realidad tangible.

Por eso cada voto cuenta, por eso tu voto cuenta.

La participación no solo determina qué proyectos se llevarán a cabo; también fortalece una forma de hacer ciudad basada en la corresponsabilidad, el diálogo y la implicación vecinal. Cuantas más personas participen, más representativo será el resultado y más fuerza tendrán los proyectos elegidos.

Votar (*) es sencillo y apenas requiere unos minutos. Sin embargo, el impacto de esa decisión puede mantenerse durante años. Cada propuesta finalista ha demostrado ser viable. Ahora solo necesita el respaldo ciudadano para dar el siguiente paso.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en esta fase de votación que se extiende hasta el 23 de junio.

Porque Rivas no se construye solo desde las instituciones. Rivas se construye con la participación de sus vecinos y vecinas. Cada una de las 61 propuestas finalistas representa una oportunidad para mejorar Rivas. Han llegado hasta aquí gracias a la implicación de la ciudadanía. Ahora necesitan tu voto para seguir adelante.

Infórmate, participa y decide. Porque la ciudad que queremos construir empieza con una decisión colectiva. Y esa decisión está en tus manos.

(*) Enlace para votar https://participacion.rivasciudad.es