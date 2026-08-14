La Guardia Civil detiene a seis ladrones de viviendas de Rivas

Los arrestados están vinculados a robos cometidos aquí y en otros 12 municipios

La Guardia Civil ha desarticulado dos grupos criminales especializados en robos en viviendas que actuaban en la Comunidad de Madrid y Toledo. Estas operaciones han permitido esclarecer varios delitos cometidos en Rivas-Vaciamadrid. Además, se han esclarecido delitos en otros doce municipios aparte de Rivas en los que también estaban implicados estos ladrones de viviendas. Los agentes han detenido a seis personas, que han ingresado en prisión provisional, según ha informado este jueves 13 de agosto la Comandancia de Madrid.

Las actuaciones se enmarcan en las operaciones “Hábitat Embarcaciones” y “Hábitat Bucle”, desarrolladas dentro del dispositivo Habitat de la Guardia Civil. Los dos grupos de ladrones de viviendas tenían métodos de actuación diferentes y seleccionaban tanto bloques de viviendas como casas unifamiliares situadas en zonas residenciales de Rivas y el resto de ciudades.

Marcadores en las puertas y robos por la mañana

Uno de los grupos estaba formado por tres personas y se centraba en bloques de viviendas. Uno de sus integrantes colocaba marcadores en las puertas para comprobar posteriormente si los domicilios estaban ocupados.

Cuando accedían a las viviendas utilizaban técnicas como el bumping, el ganzuado o el impresioning, en función del tipo de cerradura. Una vez dentro, sustraían principalmente joyas, relojes, bolsos y dinero en efectivo. La Guardia Civil señala que este grupo de ladrones actuaba especialmente por las mañanas y podía cometer entre dos y tres robos durante una misma jornada.

Para evitar llamar la atención, una mujer y un hombre entraban en los edificios. Mientras tanto, un tercer miembro seguía fuera y hacía labores de vigilancia ante una posible presencia policial.

El segundo grupo de ladrones entraba en viviendas unifamiliares de Rivas

El segundo grupo de ladrones de viviendas ya había cometido delitos anteriormente en España. En este caso, seleccionaba viviendas unifamiliares de áreas residenciales de Madrid y Toledo, no solo de Rivas. También accedía a ellas a través de puertas o ventanas mediante el llamado método del resbalón.

Los robos tenían lugar generalmente a última hora de la tarde y en pocos minutos. Mientras uno de los miembros vigilaba desde un vehículo, los otros dos entraban al domicilio para hacerse con objetos de valor.

Los registros efectuados en los inmuebles utilizados como refugio permitieron recuperar un importante número de joyas, relojes, bolsos y dinero en metálico. Asimismo, se recuperaron materiales empleados para cometer los robos.

Rivas, entre los municipios afectados por los ladrones de viviendas

La investigación ha permitido esclarecer robos en Rivas-Vaciamadrid, Tres Cantos, Arganda del Rey, Valdemoro, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Griñón, Paracuellos del Jarama y Pozuelo de Alarcón. Además, hay otro pueblo afectado en Toledo, Esquivias.

La Guardia Civil señala que estas dos operaciones elevan a siete los grupos criminales de alta intensidad especializados en robos en viviendas desarticulados en Madrid desde el comienzo de 2026. En ese periodo han sido detenidas 26 personas. Además, se han resuelto 120 delitos de robo en domicilio.

La Benemérita da a los vecinos consejos como no publicar sus planes de viaje en tiempo real. También recomienda cerrar siempre puertas y ventanas con llave y avisar a las autoridades cualquier marca extraña en puertas, cerraduras o marcos. Además, recomienda hacer que la casa parezca habitada durante las ausencias. Por último, recomienda conservar fotografías y números de serie de los objetos de mayor valor. Estas medidas dificultan que el propio hogar de Rivas sea objetivo de los ladrones de viviendas o bien facilita rastrear y recuperar lo robado.

Vídeo de la Guardia Civil con algunas escenas de las operaciones