Rivas instala siete nuevos postes SOS contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha terminado la instalación de siete nuevos postes SOS destinados a prevenir y atender situaciones de violencia machista y otras emergencias en distintos puntos de la ciudad. Con esta ampliación, Rivas cuenta ya con nueve dispositivos, que permiten establecer comunicación directa con la Policía Local.

Los nuevos postes se han colocado en ubicaciones seleccionadas junto al Consejo Municipal de Mujeres, después de visitar diferentes puntos de la ciudad para identificar aquellos en los que estos dispositivos podían resultar más útiles. En este proceso se ha tenido en cuenta la experiencia cotidiana de las mujeres en el uso del espacio público.

Siete nuevas ubicaciones en Rivas para postes SOS

Los postes se encuentran en el Parque Lineal, el Parque de Asturias —junto a la avenida de Covibar—, el Parque Montarco, la calle Ignacio Zuloaga, la calle Juan de la Cierva, el Parque de Charlie Hebdo y el Parque Bellavista.

Aunque su instalación está orientada especialmente a la prevención de violencia contra las mujeres, los dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona que se encuentre ante una situación de emergencia. Su presencia busca reforzar la sensación de seguridad en parques, plazas, recorridos peatonales, instalaciones deportivas y otros espacios públicos.

Tres de los nuevos postes se han financiado directamente con presupuesto municipal, dentro de las actuaciones vinculadas al desarrollo de la ciudad inteligente. El importe destinado a estos tres dispositivos asciende a 22.318,41 euros. Los otros cuatro forman parte del proyecto Rivas, Destino Turístico Inteligente, financiado con fondos europeos Next Generation.

Al pulsar el botón se activa la comunicación

El funcionamiento está diseñado para que la respuesta policial se produzca de forma inmediata. Al pulsar el botón, el dispositivo genera una alarma prioritaria en el centro de control de la Policía Local, activa una señal acústica y visual y abre una comunicación en tiempo real con los agentes.

Además, los postes incorporan una cámara de vídeo que transmite imágenes en directo al centro de control. Esto permite a la Policía Local valorar la situación, decidir qué recursos son necesarios y coordinar, si procede, la intervención de servicios sanitarios o municipales. También facilita la identificación de posibles falsas alarmas.

Los dispositivos están conectados mediante la fibra óptica municipal y forman parte de los sistemas de videovigilancia de la Policía Local. Funcionan durante las 24 horas del día, todos los días del año, y cuentan con medidas de ciberseguridad y protección de datos.