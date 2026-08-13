Rivauhaus recibirá una subvención de 5,8 millones de euros

El plan de actuación integrado financiado se basa en la Agenda Urbana Rivas 2030.

El Ayuntamiento de Rivas aprobó a comienzos de 2025 el Plan de Actuación Integrado (PAI) “Rivauhaus: Inclusiva, Sostenible y Estética”. Tras la aprobación del PAI el gobierno local informó de que incluye elementos de la Agenda Urbana, aunque aún no ha sido publicado. El PAI Rivauhaus se ordena en torno a dos proyectos estratégicos —la «Red de espacios inclusivos, sostenibles y estéticos» y la «Conexión sostenible, inclusiva y estética entre barrios y espacios»— que integran actuaciones de transformación digital, inclusión social y regeneración del entorno urbano.

Subvención europea

Disponer de PAI era un requisito para poder optar a una subvención procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos FEDER).

El 16 de enero de este año el Ministerio de Hacienda publicó el reparto de 1.774 millones de euros que beneficiarán a 971 municipios de toda España. Entre los 242 proyectos subvencionados se encuentra “Rivauhaus: Inclusiva, Sostenible y Estética”, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

El importe asignado a Rivas asciende a los 5.778.881 € y suponen el 40 % del total, 14.447.202 €.

Rivauhaus ha sido el PAI madrileño que mejor valoración ha obtenido de los 17 presentados, con un totoal de 73,75 sobre 100. En concreto, ha obtenido 28 de los 40 puestos posibles en el Bloque Planificación integrada y con capacidad transformadora. De los 16 puntos del Bloque Gobernanza ha obtenido 8,5 y de los 10 puntos máximos del Bloque Complementariedad y Sinergias ha obtenido 7. La mejor puntuación la ha recibido en el Bloque Viabilidad de los Proyectos y Financiación en el que ha obtenido 30,25 puntos de los 34 posibles.

Trabajos ripenses

Los fondos FEDER establecen que los ayuntamientos adjudicatario ejercen el papel de Organismos Intermedios Ligeros, cuyo papel es seleccionar qué operaciones se van a ejecutar del total del PAI / Agenda Rivas 2030. Como primer paso, el Ayuntamiento ha iniciado la contratación de la gestión y control de los fondos públicos asignados al proyecto.

Los trabajos a desarrollar son:

Preparación y Diseño : Definición de los criterios de selección para las operaciones o proyectos que se van a financiar.

: Definición de los criterios de selección para las operaciones o proyectos que se van a financiar. Monitorización : Seguimiento continuo de la ejecución física y financiera del PAI «Rivauhaus».

: Seguimiento continuo de la ejecución física y financiera del PAI «Rivauhaus». Control de Cumplimiento : Verificación administrativa y técnica de las operaciones ejecutadas.

: Verificación administrativa y técnica de las operaciones ejecutadas. Trazabilidad Documental: Garantizar y mantener la pista de auditoría de todos los procedimientos y gastos.

Garantizar y mantener la pista de auditoría de todos los procedimientos y gastos. Cierre y Certificación: Justificación final de los fondos ejecutados ante las autoridades competentes.

Aunque inicialmente el contrato tiene un año de duración, podrá prorrogarse hasta la finalización de la subvención en 2030. El coste total se estima en 205.000 €