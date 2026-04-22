La Guardia Civil desarticula en Arganda una red de droga a nivel nacional

En total se han intervenido 179 kilos de cocaína, 45 kilos de hachís y más de 240.000 euros en efectivo

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en toda España. La investigación, conocida como Operación Traviesa e iniciada en julio de 2025, se ha saldado con la incautación de más de 220 kilos de droga, dinero en efectivo y armas de fuego. Los seis detenidos, todos sin antecedentes penales, han sido puestos a disposición judicial.

Uno de los puntos neurálgicos de la trama criminal se encuentra en Arganda del Rey, donde los presuntos delincuentes almacenaban la droga y grandes cantidades de dinero en efectivo. Esta “guardería”, como la nombra la Guardia Civil, contaba con fuertes medidas de seguridad.

La red criminal: de Arganda del Rey al resto de España

La organización distribuía estupefacientes por diferentes puntos del país. Según los agentes, la mayor parte del tráfico se concentraba en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Para ello, el grupo empleaba coches dotados con doble fondo para ocultar la mercancía. Desde la benemérita señalan que, para este propósito, los coches tenían instalados sistemas hidráulicos complejos.

Vehículo con doble fondo incautado en la Operación Traviesa / Guardia Civil

La investigación comenzó en julio del año 2025, cuando se detectó a un grupo de personas que estaban distribuyendo grandes cantidades de cocaína en la Comunidad de Madrid, así como en otras provincias españolas.

Después de cuatro registros en Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes y Madrid capital, la Guardia Civil ha logrado intervenir 179 kilos de cocaína, 45 kilos de hachís y más de 240.000 euros en efectivo.

Los seis miembros de la organización han sido detenidos, acusados de varios delitos contra la salud pública o tenencia ilícita de armas. Y es que, en los registros, también se han hallado varias armas de fuego.