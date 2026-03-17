Rivas vivió el enero y febrero más lluvioso de los últimos años

En la península 2026 está siendo muy húmedo.

La Comunidad de Madrid ofrece datos a nivel municipal de los fenómenos meteorológicos desde 2020 con datos horarios.

A partir de estos datos, las precipitaciones en Rivas alcanzaron los 56 y 42 l/m² en enero y febrero de 2026. Se trata de los valores más altas de estos meses desde 2020.

Respecto al conjunto de los datos, han sido los meses décimo y undécimo más lluviosos de todos, detrás de las lluvias de otoño, que fueron excepcionalmente altas en 2023.

Las precipitaciones en enero y febrero en la península alcanzaron valores superiores de media, según la AEMET, de 119,3 y 123,9 respectivamente. A pesar de tener lluvias por debajo de la media, Rivas se encuentra en la zona donde más se incrementaron las lluvias, respecto a la media 1991 – 2020. En Rivas se incrementaron las lluvias por encima de un 300 %.

Un febrero muy cálido

La AEMET también ha señalado que febrero ha tenido un carácter muy cálido. En concreto, en la península ha habido una anomalía de 2,4º, hasta alcanzar los 9,5º de media en febrero. En Rivas la diferencia ha sido menor, aunque también se ha percibido. Según los datos de la AEMET, la temperatura en la comunidad de Madrid ha sido entre 1,5º y 2,5º mayor respecto a la media del periodo de referencia (1991-2020). La temperatura media en Rivas en febrero de 2026 ha sido de 4,9º, apenas medio grado por encima del año anterior (4,5) y ligeramente por debajo que en 2024 (5,3º).

En enero, la bajada de la temperatura en Rivas fue menor, con una media de 0,7º. Se trata de la más baja de las recogidas desde 2020, con valores de 2,2º en 2025 o hasta 6.6º en 2020.

Sin embargo, esta bajada no se ha visto en la media peninsular, donde se alcanzaron los 9º de media.