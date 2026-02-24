Rivas valora favorablemente el proyecto de Supera para un nuevo centro deportivo

El Ayuntamiento de Rivas estudia la propuesta de la empresa Supera para construir un complejo deportivo en una parcela municipal mediante concesión de obra.

El Ayuntamiento de Rivas ha valorado favorablemente la propuesta de Supera para construir un centro deportivo en una parcela municipal de «Los Montecillos». El nuevo centro, con nombre “El Pinar”, se situará en una parcela de 17.553 m², junto a la escuela infantil Nanas de la Cebolla. El PGOU vigente, de 2003, preveía también una instalación deportiva en dicha parcela.

Este modelo de colaboración público-privada, ya utilizado en el centro de La Luna, permite la construcción privada sobre suelo público para ampliar la oferta deportiva local. El proceso de contratación se encuentra actualmente en la fase de exposición pública. El lunes 23 de febrero ha sido publicada la documentación en el BOCM. Tras el mes reglamentario, podría procederse a licitar la adjudicación, a que puede presentarse cualquier empresa que cumpla los criterios recogidos por la normativa.

Espacios deportivos

El nuevo centro deportivo tendrá, al menos, los siguientes espacios:

Piscinas cubiertas. El proyecto habla de al menos un vaso recreativo de 25 m x 12,50 m (o servicio equivalente).

Zona termal con una finalidad fundamentalmente terapéutico-deportiva.

Sala de actividades.

Sala de fitness, que incluirá zona cardiovascular, zona de tonificación, de peso libre y de estiramiento y abdominales.

Zonas comunes, que incluirá aparcamiento y zona comercial.

El modelo de concesión llega al barrio Centro

La propuesta de la empresa Supera sigue los pasos del centro deportivo en el barrio Oeste, de la misma empresa. De esta manera, el ayuntamiento cede el uso de la parcela dotacional. De este modo, la empresa obtiene el derecho de explotación comercial a cambio de ejecutar la obra. El presupuesto de la construcción, que correrá a cargo de la empresa adjudicataria, se estima en 10,2 millones de euros. Durante los 40 años de duración de la cesión, la empresa abonará un canon anual de 25.000 €. A la finalización de los 40 años, el centro pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Rivas.

De los ingresos que prevé la empresa, los abonos mensuales suponen el 86 % de la estimación. Los precios de los distintos tipos de abonos son equivalentes a los que actualmente oferta el centro Supera en la Luna. Aunque los precios son supervisados por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, no son equivalentes ni siguen los mismos criterios que los precios públicos. Por ejemplo, las personas con discapacidad para acceder a las piscinas municipales tienen que pagar únicamente la inscripción (17,50 €). En cambio, en el centro Supera la cuota para personas con discapacidad es de 41,90 € mensual y 41,90 € la cuota de inscripción.

El abono normal para las instalaciones deportivas municipales es de 160 € al trimestre para personas empadronadas (54 € al mes). En el caso del centro Supera, el precio general mensual es de 63,90 €.

El resto de ingresos se estiman de inscripciones, entradas, cursos, venta de material deportivo o ingresos comerciales. Se estiman ingresos a partir del tercer año, contando con los dos iniciales para construcción del centro.

Este centro deportivo será de consumo energético casi nulo. La empresa deberá integrar energías renovables y sistemas de ahorro de agua, cumpliendo con los estándares ambientales actuales antes de que la infraestructura revierta al municipio tras cuatro décadas de uso.