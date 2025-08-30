Rivas Vaciamadrid mantiene el premio Pajaritas Azules al reciclaje de papel y cartón por tercer año consecutivo

El municipio renueva la máxima distinción de ASPAPEL gracias a su compromiso con la recogida selectiva y supera la media nacional en reciclaje.

El Ayuntamiento de Rivas ha sido reconocido, por tercer año consecutivo, con el premio Pajaritas Azules al reciclaje de Papel y Cartón. La distinción, otorgada por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), reconboce las buenas pracricas en la gestión del contenedor azul. La entrega tuvo lugar el pasado jueves 30 de mayo en Madrid, en una gala presidida por Marta Gomez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Marta Valero, gerente de Rivamadrid, fue la encargada de recoger el galardón en nombre del consistorio.

Premio Pajaritas Azules: un reconocimiento a nivel nacional

El programa Pajaritas Azules evalúa hasta 21 indicadores relacionados con la recogida de papel y cartón, incluyendo la calidad del material, la eficacia de la recogida y las campañas de sensibilización ciudadana. En esta edición, solo 16 ayuntamientos en España han logrado las tres pajaritas, la máxima puntuación. Entre ellos figuran municipios como Alcorcón, Málaga, Zaragoza, Burgos, Salamanca o Palma de Mallorca, junto a Rivas Vaciamadrid.

Además de las tres pajaritas, ASPAPEL concede otros reconocimientos:

Dos pajaritas azules , obtenidas en 2025 por cuatro municipios y mancomunidades.

, obtenidas en 2025 por cuatro municipios y mancomunidades. Una pajarita azul , recibida también por cuatro entidades locales.

, recibida también por cuatro entidades locales. Pajarita Ilustre, otorgada a aquellos municipios que mantienen las tres pajaritas durante cinco años consecutivos. Rivas podría optar a esta distinción en 2027 si mantiene su nivel de excelencia en reciclaje.

Tal y como ha explicado Marta Gómez Palenque: “Conocemos los maravillosos datos de recogida y reciclaje de papel y cartón, así que enhorabuena a todos los ayuntamientos por alentar e impulsar esta práctica y por pasar la exhaustiva evaluación que os ha hecho merecedores del galardón de Pajaritas Azules. Enhorabuena también a las empresas y asociaciones del sector papelero por ayudar a situar a España a la cabeza del reciclaje de papel y cartón en Europa. Os animo a todos a seguir por este camino, reciclando y apostando por la economía circular”.

Rivas, ejemplo en reciclaje de papel y cartón

Los datos locales avalan este reconocimiento. Según cifras de Rivamadrid, en 2024 los vecinos de Rivas recogieron 2.456 toneladas de papel y cartón, lo que equivale a 24,08 kilogramos por habitante. Esta cifra supera ampliamente la media nacional, situada en 20,67 kg por habitante.

A nivel estatal, ASPAPEL informó de que en 2024 se reciclaron 5,2 millones de toneladas de papel y cartón, alcanzando una tasa de reciclaje del 84,8%. Esto supuso una reducción de 6,8 millones de toneladas de emisiones de CO2, un impacto medioambiental positivo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad.

Durante cuatro años consecutivos, Rivas Vaciamadrid obtuvo una pajarita azul como reconocimiento a su labor en materia de reciclaje. En 2023, el municipio dio un salto significativo al recibir por primera vez las tres pajaritas azules, máxima distinción de ASPAPEL. Desde entonces, el consistorio ha logrado mantener este nivel de excelencia, revalidando el triple galardón en 2024 y nuevamente en la edición de 2025.

El premio fue entregado en la gala celebrada el pasado 29 de mayo, donde conto con la presencia de Marta Gómez Palenque, en calidad de embajadora y Marta Valero, gerente de Rivamadrid, fue la encargada de recoger las tres pajaritas.

Orgullo local y compromiso futuro

Mantener el premio Pajaritas Azules al reciclaje de papel y cartón no solo posiciona al municipio como referente en sostenibilidad, sino que también refleja el compromiso de la comunidad con el medio ambiente.

De cara al futuro, el consistorio aspira a consolidar este logro para optar a la Pajarita Ilustre en 2027. Mientras tanto, continuará impulsando campañas de sensibilización y fomentando la participación vecinal en la recogida selectiva.

Con este nuevo galardón, Rivas Vaciamadrid se convierte en un ejemplo a seguir para otros municipios españoles.