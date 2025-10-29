Rivas sigue siendo la ciudad con mayor tasa de actividad de España

Según los Indicadores Urbanos del INE, la subida del alquiler en Rivas se encuentra entre las menores del país.

Rivas Vaciamadrid se mantiene como la ciudad española con mayor tasa de actividad otro año más. Este dato se extrae de los Indicadores Urbanos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2024. La ciudad alcanza un 69,07 % de población activa, frente al 58,76 % de la media nacional.

Rivas lidera la tasa de actividad en España

Rivas vuelve a situarse a la cabeza de las ciudades españolas de más de 20.000 habitantes con la mayor tasa de actividad. El dato de 2024 se sitúa en 69,07 %, lo que supone más de 10 puntos por encima de la media nacional (58,76 %).

Entre las diez ciudades con mayor tasa de actividad figuran otras cinco madrileñas: Valdemoro, Parla, Arganda del Rey, Pinto y Torrejón de Ardoz.

La tasa de actividad mide la relación entre el total de personas activas (ocupadas o en búsqueda de empleo) y la población mayor de 16 años de un territorio. En el caso de Rivas, la cifra desciende ocho décimas respecto al año anterior, manteniendo, no obstante, su posición de liderazgo.

Desempleo: una de las tasas más bajas del país

Respecto a la tasa de desempleo, Rivas ocupa el undécimo puesto nacional con un 7,71 % de paro, casi un punto menos que el año pasado.

En el ranking nacional, Sant Cugat del Vallès encabeza la lista con un 5,04 % de desempleo, mientras que La Línea de la Concepción presenta el dato más elevado, con un 28,6 %.

Indicadores urbanos del INE

Los Indicadores Urbanos del INE forman parte del proyecto europeo Urban Audit, que analiza las condiciones de vida de las ciudades de la Unión Europea y países candidatos. Estos datos, actualizados anualmente, incluyen información socioeconómica, laboral y sobre seguridad ciudadana.

En la última edición se incorpora un bloque sobre el precio de compraventa de vivienda, basado en la información notarial de las operaciones realizadas en España.

Vivienda: leve subida en los precios de alquiler

El precio mediano anual de alquiler por metro cuadrado en Rivas se situó en 2023 —último año disponible— en 97,4 €/m² al año, 3,1 euros por encima de la media nacional.

El alquiler mediano es aquel que deja por debajo al 50 % de los inmuebles y por encima al otro 50 %. En 2023, el precio en Rivas subió un 2,9 % respecto al año anterior, lo que representa la segunda menor subida de los 108 municipios evaluados.

El alquiler mediano mensual se sitúa en 765 euros, colocándose Rivas en séptima posición nacional. Entre las ciudades madrileñas, solo Las Rozas (811 €) y Madrid capital (800 €) registran cifras más altas. En el conjunto del país, la mediana nacional fue de 580 € en 2023.

La evolución interanual del 2 % convierte a Rivas en una de las diez ciudades con menor incremento del alquiler en todo el territorio nacional.