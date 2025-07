Me atrae que Rivas tiene una trayectoria política progresista, con apuestas por la educación pública, la participación ciudadana y políticas medioambientales. Hay apoyo a la cultura, feminismo y diversidad, y una ciudadanía activa. También me interesan proyectos como la Agenda Urbana o el cohousing senior. Como punto crítico, percibo que algunos avances van más lentos de lo deseado y que ciertas políticas sociales no siempre cuentan con suficiente dotación presupuestaria.

ChatGPT como persona autodefinida de izquierdas.