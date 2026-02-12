Rivas se une a la red europea CITI4UD

La red liderada por Alytus (Lituania) ampliará la toma de decisiones colectivas en Rivas.

Rivas forma parte de la recién creada red CITI4UD – Citizens’ initiatives for urban development (Iniciativas ciudadanas para el desarrollo urbano). Se trata de una red compuesta por siete ciudades de otros tantos países europeos. La red está liderada por la ciudad lituana de Alytus. Además de Rivas, completan la red Ampelokipi-Menemeni (Grecia), Dublín (Irlanda), Alghero (Italia), Cimislia (Moldavia) y Podilsk (Ucrania).

Iniciativas ciudadanas

CITI4UD tiene como objetivo la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo de la ciudad. En concreto, para la toma de decisiones colectivas, se trabajará para adaptar las buenas prácticas llevadas a cabo en Alytus en el resto de ciudades participantes. Esta ciudad lituana de 51.000 habitantes, se convirtió en 2018 en la primera ciudad del país donde los vecinos pueden decidir directamente acerca de qué necesita la ciudad. La participación ciudadana es un aspecto central de la Estrategia de Desarrollo de la Ciudad de Alytus 2020-2030, el Plan de Acción Estratégico de la Ciudad de Alytus 2024-2026 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Alytus 2023-2029.

El trabajo de participación comienza con grupos de al menos 16 personas, que pueden proponer proyectos. Estas propuestas se encuentran relacionadas con infraestructuras con criterios inclusivos y de apoyo a grupos vulnerables. A continuación se valoran técnica y legalmente las propuestas y de las que pasen esta fase se someten a votación. Se trata de un proceso similar a los presupuestos participativos de Rivas, aunque en Alytus, según se explica en el resumen de la iniciativa, durante la votación, los vecinos tienen la oportunidad de familiarizarse con las iniciativas y expresar sus opiniones.

Redes de transferencia

Este red, vinculada a políticas de participación ciudadana, se encuentra entre las 25 redes de transferencia URBACT. URBACT IV es uno de los cuatro programas de la Unión Europea para la cooperación interregional, que promueve el desarrollo urbano sostenible facilitando el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre ciudades. El programa incluye a 27 Estados miembros de la UE, Noruega, Suiza y cinco países en fase de preadhesión: Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

Las 25 redes de transferencia reúnen a 181 socios de 28 países, de los cuales el 90 % son ciudades muy pequeñas, pequeñas y medianas. España es el tercer país con mayor participación con 18 ciudades participantes. Portugal e Italia encabezan estas redes, con 19 ciudades cada una.