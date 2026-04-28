Rivas se sube a la bici con el Ripenkleta Fest

Centenares de personas concluyeron con esta fiesta la campaña ’30 Días en Bici’

La Casa de las Asociaciones acogió este domingo el Ripenkleta Fest, una jornada que reunió a vecinos y colectivos en torno a la movilidad sostenible y la cultura ciclista, como cierre de la iniciativa ‘30 Días en Bici’.

Desde la llegada de participantes en bicicleta, el ambiente fue tomando forma en un encuentro que combinó actividad, divulgación y ocio en un mismo espacio. A lo largo del día, el recinto fue recibiendo a familias, jóvenes y personas vinculadas al uso cotidiano de la bici, generando un entorno cercano y participativo.

Actividades, comida y un cierre de campaña ciclista en el Ripenkleta Fest

Las distintas actividades se fueron sucediendo durante la jornada, con espacios abiertos al público y propuestas para diferentes edades. Además, la batucada estuvo presente en varios momentos, aportando ritmo y ambiente al conjunto del evento.

Los puestos de comida y artesanía completaron el ambiente. Por tanto, convirtieron el recinto en un punto de encuentro donde los asistentes pudieron moverse entre actividades, música y zonas de descanso.

El Ripenkleta Fest puso así el broche final a ‘30 Días en Bici’. Esto es, una iniciativa que durante las últimas semanas ha promovido el uso de la bicicleta en la ciudad.