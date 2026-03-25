BicinRivas supera el millón de viajes en Rivas-Vaciamadrid

El 85% de usuarios recomienda el servicio, que impulsa la movilidad sostenible local.

BicinRivas se consolida como uno de los principales sistemas de movilidad en Rivas-Vaciamadrid tras superar el millón de viajes desde su puesta en marcha y obtener una valoración media de 7,18 sobre 10 entre sus usuarios. Según una encuesta realizada por la Concejalía de Movilidad a 532 personas, el 85% recomendaría el servicio, que gana peso como alternativa al coche y refuerza la conexión con el transporte público.

Un servicio cada vez más utilizado

El sistema de bicicleta pública ha registrado más de un millón de trayectos, de los cuales 600.000 se han producido desde su renovación en junio de 2025. Los meses con mayor actividad fueron septiembre y octubre del pasado año, superando ambos los 100.000 usos.

Además, BicinRivas se sitúa entre los sistemas más activos del país, siendo el tercero en España en número de usos por bicicleta en el segundo semestre de 2025, según los datos comparados con otras ciudades.

Clave en la movilidad diaria

El uso de BicinRivas no se limita al ocio. La encuesta refleja que su principal función está vinculada a la movilidad cotidiana, especialmente para recados y cuidados. También se utiliza para desplazamientos al trabajo, estudios y actividades de ocio.

Las estaciones más utilizadas son las ubicadas junto al Metro de Rivas Urbanizaciones y Rivas Futura, lo que confirma su papel como complemento al transporte público. De hecho, el 35% de los desplazamientos combinan bicicleta y Metro, mientras que más de la mitad de los usuarios utiliza exclusivamente la bici.

Menos coche y más autonomía

Uno de los impactos más relevantes es la reducción del uso del coche. El 59% de las personas usuarias afirma haber disminuido sus desplazamientos en vehículo privado gracias al servicio, dentro de un 79% que ha reducido algún medio de transporte.

En el caso de las familias, el cambio es aún más significativo: se ha reducido en un 83% la necesidad de acompañar a menores, lo que disminuye los trayectos en coche y favorece la autonomía de los jóvenes.

Perfil de usuarios y motivos

El perfil mayoritario corresponde a jóvenes de entre 18 y 25 años, que representan el 32% de las personas usuarias. Les siguen los grupos de 46 a 55 años (22%) y de 36 a 45 (14%). En cuanto al género, el uso es mayor entre hombres (63%) que entre mujeres (36%).

Entre los principales motivos para utilizar BicinRivas destacan el ahorro de tiempo, la mejora de la salud y la contribución ambiental, además del ahorro económico.

Retos: más bicis y mejor mantenimiento

Pese a los buenos datos, la encuesta también señala aspectos a mejorar. Los usuarios reclaman principalmente más bicicletas, estaciones y anclajes, así como un mejor mantenimiento del sistema.

En paralelo, también se apuntan mejoras en la red ciclista de Rivas-Vaciamadrid, como el mantenimiento del carril bici, mayor seguridad en glorietas y la ampliación de conexiones.

En conjunto, BicinRivas se afianza como una pieza clave en la movilidad urbana de Rivas, con margen de mejora pero con un impacto creciente en la reducción del tráfico y la promoción de hábitos sostenibles.