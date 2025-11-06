Rivas se prepara para el 25º aniversario de su Festival de Cine – Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid

Entre el 11 y el 21 de marzo de 2026. Aprobadas las bases del concurso express y del concurso local Creatrivas. Rivas logra 5,7 millones en una nueva convocatoria de Fondos FEDER. Adjudicadas las ayudas a las AMPAS para la Cabalgata de Reyes de 2026. Los colegios de Rivas ahorraron 39.982,12 euros en consumo energético a través del Proyecto 50/50.

El Ayuntamiento de Rivas ha comenzado a trabajar ya en la celebración de una efeméride importante en el ámbito cultural de la ciudad: el 25ª aniversario del Festival de Cine de Rivas, que se celebrará entre el 11 y el 21 de marzo de 2026. Se trata de un festival consolidado en el panorama nacional, que apuesta por cineastas emergentes y por las salas como espacio donde disfrutar del séptimo arte.

La Junta de Gobierno Local ha dado hoy luz verde a las bases de dos de los concursos que se dan cita durante el festival. El primero de ellos es el Creatrivas, el concurso de cortometrajes destinado a personas empadronadas en Rivas y que en 2025 cumplirá 17 ediciones. Este es un certamen muy consolidado tanto en la ciudad como en el propio festival, con una media anual de 20 cortometrajes a concurso. Este año se han presentado 21. Este concurso ha servido para tejer una importante red cultural y de participación en torno al cine, favoreciendo la producción audiovisual de proximidad.

El segundo de los concursos cumplirá cuatro años en 2026. Es el certamen de cortos express ‘Rivas, plató de cine’, que tiene como premisa fundamental que los cortos se rueden íntegramente en Rivas durante un único día y a lo largo del festival. Este concurso no solo sirve para poner a prueba la creatividad de las personas participantes, sino para poner en valor los distintos espacios de la ciudad como lugares de rodaje. No se trata de un certamen circunscrito a ripenses, sino que está abierto a cualquier cineasta de la Comunidad de Madrid.

SUBVENCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

Por primera vez en su historia, el Festival de Cine de Rivas contará con una subvención del Ministerio de Cultura, que en 2026 ascenderá a 33.000 euros. Esta ayuda estatal demuestra la solvencia del festival y de sus 25 años de trayectoria en el panorama nacional y su adaptación a los cambios tecnológicos y a los nuevos hábitos de consumo del público más cinéfilo.

Al margen de los concursos cuyas bases han sido aprobadas esta mañana y del concurso nacional de cortometrajes, que en 2025 sumó 900 propuestas artísticas, el Festival de Cine de Rivas cuenta con actividades paralelas que sirven para impregnar de cine todos los ámbitos de la ciudad. Es el caso de las matinales de cine, incluidas en el PAMCE, para las que hay inscritos 7.000 escolares en 2026. Las clases magistrales y la descentralización de la programación, que se desarrolla por todos los barrios de la ciudad, completan un festival que en su 25º aniversario apostará por su internacionalización.

5,7 MILLONES DE FONDOS FEDER

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado cuenta hoy de la aceptación de otros 5,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos FEDER, en el marco de su periodo de programación 2021–2027, con una tasa de cofinanciación del 40%.

Para ello, el Ayuntamiento de Rivas ha presentado un plan de actuación que ha sido uno de los mejor valorados de la convocatoria en la Comunidad de Madrid. De hecho, el proyecto ripense ha obtenido la misma cuantía económica que el Ayuntamiento de Madrid, lo que evidencia que Rivas está a la altura de las grandes capitales en planificación estratégica y capacidad de gestión.

El Gobierno municipal ha destacado hoy que estos fondos FEDER permitirán acelerar la transición verde, digital y social de Rivas, traduciendo cada euro en nuevas obras y equipamientos para mejorar la vida de la ciudadanía.



CABALGATA DE REYES 2026

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también las ayudas a las AMPAS para su participación en la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero de 2026. En total se han concedido 42.000 euros a un total de 14 entidades (13 AMPAS de colegios y una de una escuela infantil). Cada entidad podrá recibir un máximo de 3.000 euros (1.000 euros más que el año pasado) para la confección de su carroza. Como novedad, este año se incluye una carroza de Protección Civil como reconocimiento a su labor y como refuerzo al carácter comunitario de la cabalgata ripense.

El tema conductor de la próxima Cabalgata de Reyes será ‘La historia del cine a través de películas’, elegido por votación entre las entidades participantes. Se espera la participación de unas 1.100 personas en un recorrido por el que se congrega cada año un público que supera las 25.000.

PROYECTO 50/50: AHORRO ENERGÉTICO EN LOS COLES

El Proyecto 50/50 de ahorro energético en los coles de Rivas ya tiene datos y ganadores en el curso pasado. En total, los 14 centros participantes han ahorrado un total de 39.982,12 euros en el consumo de electricidad, gas y agua, en el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2025.

La mitad del ahorro conseguido por cada centro irá destinada a lo que decida el Consejo Escolar. La otra mitad será destinada por el Ayuntamiento de Rivas a nuevas herramientas de eficiencia energética.

Documento informativo que indica la residencia y el domicilio habitual.

Puede consultar todo lo relacion con sus tributos

Realizar el pago de impuestos y tasas on-line

Presentar escritos o comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

• Política de privacidad

• Política de cookies

• Intranet y Portal Personas

• Plaza de la Constitución, 1.

• Lunes a viernes de 8:00 a

20:00 h.

• Sábados de 9:00 a 13:00 h.

• Agosto de 8:00 a 15:00 h.

• Plaza 19 de abril, s/n

• Lunes a viernes de 8:00 a

20:00 h.

• Julio y agosto de 8:00 a

15:00 h.

• 010 si llama desde teléfonos

fijos desde Rivas.

• 91 670 00 00, si lo hace

desde móviles.

source