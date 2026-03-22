Rivas repite como «Tree city of the world»

La ciudad madrileña recibe por sexto año consecutivo el reconocimiento de Arborday Foundation.

Arborday Foundation, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han otorgado a Rivas el reconocimiento como ‘Tree cities of the world’. Además, este es el sexto año consecutivo en el que la ciudad del sureste madrileño recibe este reconocimiento. En 2025, hasta 410 millones de personas vivían en alguna de las 283 ciudades que han sido reconocidas, que se encuentran en 24 países.

En España ha sido reconocidas 20 ciudades más, junto a Rivas. Este todas suman 52.064 árboles plantados. Diez de estas ciudades son madrileñas: Alcalá de Henares, Aranjuez, Fuenlabrada, Las Rozas de Madrid, Leganés, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos y Rivas-Vaciamadrid. Entonces, el resto de ciudades se reparten entre la península y las islas Baleares y Canarias: Barcelona, Carmona, Cieza, Inca, La Rinconada, Málaga, Onda, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Sevilla y Valencia.

Requisitos

Para obtener este reconocimiento se deben de cumplir cinco requisitos en materia de gestión del arbolado:

Establecer una autoridad responsable: Se debe contar con una declaración escrita de los líderes o autoridades de la ciudad en la que se delega la responsabilidad del cuidado de los árboles dentro de los límites municipales a un miembro del personal, un departamento municipal o a un grupo de ciudadanos

organizados en un Consejo o Mesa del Árbol.

Se debe contar con una declaración escrita de los líderes o autoridades de la ciudad en la que se delega la responsabilidad del cuidado de los árboles dentro de los límites municipales a un miembro del personal, un departamento municipal o a un grupo de ciudadanos organizados en un Consejo o Mesa del Árbol. Establecer las reglas: La ciudad debe contar con una ley, ordenanza, política oficial o plan de gestión de la infraestructura verde o del arbolado urbano. Estas normas describirán cómo se deben llevar a cabo los trabajos. Rivas tiene su Plan de Gestión del Arbolado Urbano.

La ciudad debe contar con una ley, ordenanza, política oficial o plan de gestión de la infraestructura verde o del arbolado urbano. Estas normas describirán cómo se deben llevar a cabo los trabajos. Rivas tiene su Plan de Gestión del Arbolado Urbano. Conocer lo que tiene : La ciudad debe contar con un inventario básico actualizado o una evaluación de los recursos forestales y arbóreos locales que permita establecer un plan eficaz a largo plazo de plantación, mantenimiento y tala de los árboles de la ciudad. El inventario ripense puede consultarse online.

: La ciudad debe contar con un inventario básico actualizado o una evaluación de los recursos forestales y arbóreos locales que permita establecer un plan eficaz a largo plazo de plantación, mantenimiento y tala de los árboles de la ciudad. El inventario ripense puede consultarse online. Asignar recursos: La ciudad debe asignar un presupuesto anual dedicado a la implantación del plan de gestión del arbolado urbano. En 2025 la empresa pública Rivamadrid ha invertido 56.745,55 euros en nuevas plantaciones de árboles y ha destinado 153.470,57 euros en el mantenimiento del arbolado ya existente, según ha informado el Ayuntamiento de Rivas.

La ciudad debe asignar un presupuesto anual dedicado a la implantación del plan de gestión del arbolado urbano. En 2025 la empresa pública Rivamadrid ha invertido 56.745,55 euros en nuevas plantaciones de árboles y ha destinado 153.470,57 euros en el mantenimiento del arbolado ya existente, según ha informado el Ayuntamiento de Rivas. Celebrar los logros: La ciudad realiza una celebración anual en torno a los árboles para crear conciencia en la población y reconocer a los ciudadanos y miembros del personal que llevan a cabo el cuidado de los árboles en la ciudad. Rivas convoca periódicamente a la ciudadanía para realizar distintas plantaciones. El sábado pasado se celebró la última de este invierno.

Los datos difundidos por el ayuntamiento informan de que en Rivas hay 25.306 árboles en las calles de la ciudad. Además hay 22.939 en parques y jardines. En total, entre parques y el callejero local, suman 48.254 árboles. Se habría producido, sin embargo, un descenso de un 2,5 % respecto al número de árboles del año anterior en Rivas. En concreto, habrían descendido un 9,7 % los árboles en las calles, pasando de 28.038 a 25.306. Por otro lado, el número de árboles en parques habría aumentado un 7 %, de 21.429 a 22.939. También se encuentra un descenso del arbolado respecto al momento de la aprobación del Plan de Gestión del Arbolado Urbano, cuando se estimaban unos 52.000.