Rivas renunció a 3,6 millones de euros de fondos europeos

El Ayuntamiento fue adjudicatario de una subvención de la segunda fase de los fondos Next para ZBE.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid renunció en 2023 a la subvención adjudicada por importe de 3,6 millones de euros por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Se trataba de una partida incluida en la segunda convocatoria para la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) y transformación sostenible del transporte en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next).

En concreto, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se componía de los siguientes trabajos:

Acondicionamiento y mejora de la accesibilidad en itinerarios peatonales. 2.334.189,38 €

Mejora de la calidad y la seguridad del entorno e itinerarios de los centros escolares. 598.116,60 €

Ampliación del servicio municipal de alquiler de bicicletas de uso público (BICINRIVAS), fase 2. 297.520,66 €

Ampliación y mejora de la red ciclista, fase 2. 245.457,00 €

Ampliación de la dotación de aparcamientos para bicicletas y VMP en espacios públicos, fase 2. 163.636,36 €

Las cantidades adjudicadas suman 3.638.920 €. Dado que la subvención cubre el 90% del coste total de las inversiones sin impuestos, el Ayuntamiento debía aportar 1,2 millones de euros.

Solicitada en 2022

La subvención fue solicitada en septiembre de 2022. Dado que en el momento de realizar el presupuesto de 2023 no se conocía si se recibiría la subvención o no, ésta no consta en la previsión de ingresos y gastos. Sin embargo, desde Alcaldía se indicó -como se realiza de forma rutinaria con los ingresos o gastos esperados pero no confirmados- la relación de partidas de ingresos y gastos que tendrían que modificarse en caso de recibirse la subvención.

La fecha inicial de finalización de los trabajos era el 30 de junio de 2025, aunque con opción de solicitar una ampliación de 6 meses más. El inicio de la licitación tendría que haberse producido a los dos meses tras la adjudicación. La adjudicación definitiva se publicó el 24 de julio de 2023.

Esta subvención se enmarca en la segunda fase de los Fondos Next Generation para la movilidad urbana. En esta segunda convocatoria se adjudicaron 500 millones de euros a 408 municipios españoles. Rivas Vaciamadrid y Almansa (Albacete) han sido los únicos municipios en renunciar a los fondos adjudicados. Además, Vinaròs (Castellón) ha pedido el aumento de 6 meses del plazo para la ejecución.

Casi 4 millones en la primera convocatoria

La primera convocatoria, de la que también salió beneficiada Rivas, se adjudicó un año antes, en mayo de 2022. En total se repartieron mil millones de euros a 171 municipios y 2 entes supramunicipales. Rivas ha obtenido 3.966.030 € de un proyecto con un coste total de 4.420.895 €. El proyecto se componía de las siguientes actividades:

Ampliación de la red ciclista con carriles bici segregados y protegidos. 1.310.774,02 €

Mejora de la accesibilidad en el entorno de las paradas de autobús. 508.465,80 €

Ampliación del servicio municipal de alquiler de bicicletas de uso público (Bicinrivas). 468.634,16 €

Acondicionamiento de pasos de peatones accesibles e inteligentes. 457.200 €

Ampliación de la dotación de aparcamientos para bicicletas y VMP en espacios públicos. 373.500 €

Movilidad escolar sostenible y segura‐actuaciones para calmar el tráfico rodado. 298.190,08 €

Implantación de una Zona de Bajas Emisiones. 288.287,84 €

Movilidad escolar sostenible y segura, adecuación espacios, itinerarios peatonales y accesibilidad. 260.978,10 €

El plazo inicial de ejecución se establecía hasta el 31 de diciembre de 2023, pero con opción de una ampliación a 12 meses, que Rivas solicitó. En esta primera convocatoria han renunciado a las cantidades otorgadas 5 municipios. Se trata de Benalmédena y Nerja (Málaga), San Vicente del Raspeig (Alicante), Paterna (Valencia) y Gavà (Barcelona).

La modificación del plazo o del alcance ha sido solicitada por casi un centenar de municipios. Actualmente se está en proceso de evaluación y fiscalización de los proyectos que ampliaron el plazo, como respondió el Parlamento Europeo tras una reclamación de la portavoz del PP local, Janette Novo, respecto a la fiscalización del carril bici.

Los Fondos Europeos en la Agenda Urbana

La Agenda Urbana de Rivas se aprobó el 18 de julio de 2024. Dentro de la documentación que forma la Agenda Urbana se encuentra el Diagnóstico. Este diagnóstico realiza un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Este análisis DAFO resalta diversas oportunidades. La oportunidad más reseñada por el Ayuntamiento es la posibilidad de acceder a ayudas de Fondos Europeos o de otro origen para fomentar un modelo de ciudad sostenible y desarrollar infraestructuras.

Además, uno de los 40 proyectos que componen está dedicado a la gobernanza del proyecto y tiene entre sus objetivos:

Dotar de recursos humanos y financieros a la administración local para la ejecución, seguimiento y evaluación de Agenda Urbana y otros proyectos llevados a cabo, presentes y futuros con financiación de la UE.

Mejora de la financiación disponible del Ayuntamiento para la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos.

Aumentar la capacitación del Ayuntamiento sobre la gestión y solicitud de subvenciones europeas.

Cambios en movilidad “de forma ordenada”

Fuentes municipales han indicado que la subvención se presentó “en un contexto de transición entre legislaturas”. Explican que “con la llegada de la nueva legislatura, el equipo de gobierno volcó los compromisos adquiridos con la ciudadanía”. Se refiere a la Agenda Urbana Rivas 2030 “que marca los proyectos estratégicos y las principales líneas de actuación a futuro, incluidas las relativas a movilidad sostenible”. El Ayuntamiento dice además que la Agenda Urbana incluye “los más de 600 recogidos en el proceso participativo ‘Rivas, párate a pensar’”. Este proceso fue abierto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en 2021 de cara a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Las propuestas presentadas por la ciudadanía se dieron a conocer en mayo de 2022.

Respecto a la Agenda Urbana Rivas 2030, “y en coherencia también con el programa electoral” según señalan desde el Ayuntamiento, “el mismo equipo de gobierno se comprometió a que los cambios en movilidad y los nuevos proyectos se consolidaran de forma ordenada, priorizando la finalización y puesta en funcionamiento de los ya iniciados”. Por ello, explican, “el Ayuntamiento optó por no duplicar líneas de financiación sobre actuaciones similares, y centrar los esfuerzos técnicos y presupuestarios en la correcta ejecución del expediente” de la primera subvención concedida.

Apuesta por la movilidad sostenible

Asimismo, el Ayuntamiento destaca que “mantiene firme su apuesta por la movilidad sostenible”. Entre las políticas llevadas a cabo en esta materia reseñan la renovación total del servicio de bicicletas públicas de BicinRivas, así como la puesta en marcha del servicio municipal de rutas escolares ‘En Bus al cole’. Este servicio “se consolidará el próximo curso en su tercera edición”, explican desde el Ayuntamiento. También destacan fuentes municipales el proyecto de ‘RivasBus’, la propuesta ripense para el nuevo mapa concesional del Consorcio Regional de Transportes, que “incorpora 3 líneas urbanas y una mejora considerable de las interurbanas”. También destacan las propuestas relativas a la reforma de la A3, para la que Rivas reclama un carril bus “que mejore considerablemente la conexión mediante transporte público con Madrid”.