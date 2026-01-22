Rivas renovará sus parques con juegos de agua y áreas naturales

El Ayuntamiento licita tres grandes contratos para modernizar las zonas infantiles del Barrio Oeste y los espacios del plan Renatura.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha puesto en marcha una renovación de sus áreas de recreo infantil mediante la licitación de tres contratos de suministros. Estas actuaciones, que se ejecutarán en los próximos meses en diversos puntos del municipio, buscan transformar el concepto de ocio al aire libre para los más pequeños. El plan incluye la creación de zonas de juegos de agua en el Barrio Oeste, la sustitución de elementos antiguos en parques de toda la ciudad y la instalación de estructuras sostenibles integradas en la estrategia «Renatura», también en el barrio Oeste.

Refugio climático: Juegos de agua en el Barrio Oeste

El primero de los proyectos se centra en la instalación de juegos de agua interactivos en el Barrio Oeste. Esta iniciativa responde a la necesidad de crear «islas» urbanas donde las familias puedan combatir las altas temperaturas de forma lúdica. El diseño contempla circuitos de agua a ras de suelo y elementos de pulverización que garantizan un uso eficiente del recurso hídrico.

En concreto, en el Parque 8M “se pretende crear un refugio climático con un sistema innovador de juegos de agua”. Además, en el Bulevar de Madres de la Plaza de Mayo se habilitarán “chorros de agua que emanen del suelo”.

Plan de choque: Renovación integral en cuatro lotes

Para asegurar que la mejora llegue a todos los barrios, se definirán cuatro nuevos parques.

Dos de ellos, se ubicarán muy próximos a los parque vinculados con Renatura Rivas y con juegos de agua en la avenida de las Provincias y el Parque 8M.

En la avenida de las Provincias, frente al colegio Rafael Alberti, se pretende crear una nueva zona infantil para generar un gran espacio de ocio infantil que de soporte a la gran afluencia infantil con juegos con elementos novedosos. El tercero se creará en la calle Miguel Gila y el último junto a la Casa + Grande.

En los Parque 8M y en la calle Miguel Gila se quiere renovar y ampliar las zonas infantiles existentes, consolidadas y con elevado uso.

Entre los juegos que se instalarán destacan las camas elásticas o la tirolina.

Renatura Rivas: El juego se funde con la naturaleza

El tercer contrato está vinculado al proyecto Renatura Rivas, una apuesta por devolver la biodiversidad al entorno urbano. En este caso, los elementos de juego infantil están diseñados con materiales sostenibles, buscando una integración estética y funcional con las nuevas zonas verdes del municipio. El objetivo es que el juego sea una herramienta de conexión con el medio ambiente.

La actuación incluye 5 parques diferentes. Dos de ellos se encuentran juntos a los colegios públicos La Luna y Mario Benedetti. Los otros 3 se encuentran en zonas próximas: entre las calles Juana Doña y Madres de la Plaza de Mayo, entre la Avenida de Las Provincias y la Calle Victimas del Terrorismo y en el Parque del Recuerdo, que transcurre paralelo a la Avenida de las Provincias, frente al colegio Rafael Alberti. La accesibilidad universal y la sostenibilidad serán aspectos comunes de los 5 parques. Para ello, los juegos se realizarán con materiales reciclados o reciclables, de bajo impacto ambiental.

Aunque todas las zonas estarán destinadas a niños de hasta 12 años, en la zona junto al CEIPSO La Luna, la ocupada anteriormente por el aparcamiento, tendrá que reservarse un espacio específico de 0 a 3 años. El parque del CEIPSO La Luna, además, deberá favorecer la accesibilidad sensorial, cognitiva y física, garantizando la participación de niñas y niños con diversidad funcional o necesidades de apoyo específicas (incluyendo personas con Trastorno del Espectro Autista – TEA). Con esta actuación “se pretende crear un espacio de encuentro inclusivo, para todas las edades”, señala el diseño.

Junto al CEIP Mario Benedetti el objetivo es un espacio “que promueva el juego libre, la creatividad y la interacción social entre alumnado y familias “. Por otro lado, las otras 3 áreas buscan crean “varios espacios de juego y convivencia intergeneracional como nuevos espacios públicos multifuncionales”.