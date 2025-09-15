Rivas renovará el césped del campo de fútbol del Cerro del Telégrafo

El Ayuntamiento invertirá más de 327.000 euros en la sustitución del césped artificial, con un plazo de ejecución de 9 semanas.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid renovará el césped artificial del campo de fútbol del Polideportivo Cerro del Telégrafo. En concreto, las obras comenzarán tras la firma de los permisos, tendrán una duración de 9 semanas e incluyen la reutilización de parte del material desmontado. Las instalaciones deportivas cercanas, como las pistas de pádel y la pista de atletismo, seguirán en uso.

El campo de fútbol del Cerro del Telégrafo estrenará 6.901 m² de césped artificial de última generación, adaptado para la práctica de fútbol 11, fútbol 7, rugby y fútbol americano. Además, con esta actuación se busca mejorar las condiciones de juego y garantizar la seguridad de los usuarios.

El proyecto contempla además el desmontaje de 8.331 m² de césped existente, de los cuales 1.323,70 m² se reutilizarán en la zona anexa de entrenamiento. El resto podrá ser reaprovechado, con la opción de instalarlo en otros espacios municipales.

Por último, cabe señalar que el valor estimado total del contrato, incluyendo posibles modificaciones y los impuestos, alcanza los 324.282 euros.

Estado actual del campo de Cerro del Telégrafo

El césped del campo de Cerro del Telégrafo ha completado su vida útil, señala el Ayuntamiento. Presenta zonas desgastadas, juntas abiertas y relleno de caucho visible, lo que impide su mantenimiento. También se han detectado problemas en el drenaje, hundimientos puntuales y aspersores defectuosos.