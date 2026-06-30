Rivas se vuelca con la regularización de sus vecinos y vecinas migrantes

El Ayuntamiento ha acompañado a 302 personas migrantes en el proceso extraordinario que finaliza hoy

Este 30 de junio concluye el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. Durante los dos últimos meses, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha acompañado a 302 personas en la tramitación de sus expedientes y ha emitido 177 certificados de vulnerabilidad, documentos necesarios en aquellos casos en los que así lo exigía el procedimiento.

Según los datos facilitados por la Concejalía de Bienestar Social, el dispositivo municipal ha atendido todas las solicitudes registradas entre el 27 de abril y el 29 de junio, sin que ninguna quedara sin respuesta por parte de los Servicios Sociales municipales.

177 certificados de vulnerabilidad emitidos

De los 302 expedientes tramitados, 177 requirieron la emisión de un certificado de vulnerabilidad tras la valoración individual de cada caso conforme a los criterios establecidos por el Ministerio. El resto correspondía a personas que finalmente no necesitaban ese documento, ya lo habían obtenido por otras vías o no pudieron completar el procedimiento por motivos ajenos a la administración local.

Para hacer frente al elevado volumen de solicitudes, el Ayuntamiento reorganizó durante estos meses los recursos de la Concejalía de Bienestar Social, creando un dispositivo específico con personal administrativo y técnico. La atención combinó sesiones informativas en grupo con entrevistas individuales para resolver dudas, explicar el alcance de la normativa y comprobar si era necesaria la emisión del certificado.

Detectadas necesidades de asesoramiento jurídico y laboral

Más allá de la gestión administrativa, el dispositivo permitió detectar necesidades recurrentes entre las personas atendidas, especialmente relacionadas con información jurídica, orientación laboral y acceso a recursos públicos. Los equipos municipales también ofrecieron información sobre entidades sociales y servicios gratuitos especializados que prestan apoyo durante el proceso de regularización.

El Ayuntamiento señala además que este acompañamiento ha contribuido a combatir la desinformación y a evitar que algunas personas asumieran costes económicos innecesarios al recurrir a servicios privados para realizar trámites que podían gestionarse gratuitamente a través de la administración pública.

Finaliza el plazo extraordinario

Con el cierre del plazo este 30 de junio, concluye una medida extraordinaria promovida por el Gobierno de España para facilitar la regularización administrativa de personas migrantes que cumplen los requisitos establecidos. En Rivas, el balance del dispositivo municipal refleja la tramitación de más de 300 expedientes y la atención individualizada a todas las solicitudes recibidas durante el periodo habilitado.