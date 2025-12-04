Rivas refuerza en diciembre su agenda cultural y educativa para la infancia

Ofrece lectura, talleres creativos, trueque de juguetes y espacios familiares.

Rivas Vaciamadrid ha lanzado una programación especial para diciembre que reúne actividades culturales, creativas y de ocio educativo destinadas a niños, niñas y adolescentes desde los primeros meses de vida hasta los 15 años. Los centros municipales Rayuela y Bhima Sangha, junto con las bibliotecas públicas José Saramago y Gloria Fuertes, concentran una agenda que combina cuentacuentos, clubes de lectura, talleres sorpresa, espacios de juego para bebés, intercambio de juguetes y propuestas de cocina infantil.

Fomento lector desde los 3 años hasta la adolescencia

El mes arranca con “Donde nace el hábito lector: cita con los cuentos”, una iniciativa que busca reforzar la lectura como hábito temprano.

3–6 años: “Leemos en familia”, el 5 de diciembre a las 17:30 en la Biblioteca José Saramago, con narración de Estrella Escriña y participación conjunta de menores y adultos.

9–11 años: Club de Lectura infantil, ese mismo 5 de diciembre a las 18:30 en la misma biblioteca.

12–15 años: Club de Lectura juvenil, el 16 de diciembre a las 19:00 en la Biblioteca Gloria Fuertes, también con dinamización de Estrella Escriña.

Trueque, creatividad y espacios para bebés

La agenda continúa con planes familiares diseñados para distintos tramos de edad.

El 5 de diciembre, de 17:00 a 18:30 en el Centro Rayuela, se celebra el “Trueque del juguete”, donde familias con menores de 0 a 12 años pueden intercambiar juguetes, juegos y libros en buen estado, promoviendo consumo responsable y reutilización.

Los talleres sorpresa, dirigidos a niñas y niños de 4 a 12 años, se desarrollarán el 13 de diciembre (17:00–18:30 en Bhima Sangha) y el 20 de diciembre (11:30–13:30 en Rayuela), con actividades manuales pensadas para estimular la creatividad.

El espacio “Bachcha”, orientado a bebés de 0 a 12 meses, estará disponible el 19 de diciembre de 16:30 a 19:30 en Rayuela, ofreciendo un entorno seguro de juego libre acompañado por adultos.

Cocina, reutilización y apoyo a las familias

La programación se completa con actividades ligadas a la sostenibilidad y la convivencia:

El 19 de diciembre, el Centro Bhima Sangha acoge un taller de cocina para menores de 2–5 años (16:30–17:45) y 6–9 años (18:00–19:15). La persona adulta acompañante puede participar sin coste.

Ese mismo fin de semana, el 19 y 20 de diciembre (17:00–19:00), el centro alberga “La tienda gratis”, un espacio donde las familias pueden dejar, tomar o intercambiar ropa infantil, objetos de maternidad y artículos para la crianza, reforzando la economía circular y el apoyo comunitario.

Un diciembre centrado en el juego, la cultura y la vida comunitaria

Con esta amplia oferta, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid busca ampliar su política municipal de apoyo a la infancia, combinando lectura, creatividad, sostenibilidad y espacios de encuentro familiar. La programación es mayoritariamente gratuita y con inscripción previa en algunos casos.