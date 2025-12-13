Rivas recibirá 93.000 euros en ayudas al transporte público

El Ministerio de Transportes condiciona estas ayudas al compromiso de tener implantada una ZBE en 2025.

El Ministerio de Transportes ha publicado la adjudicación de las ayudas directas al transporte colectivo urbano e interurbano competencia de las Entidades Locales. Esta ayuda a ayuntamientos y diputaciones alcanza para la segunda mitad de 2025 y 2026 los 350 millones de euros. El Ayuntamiento de Rivas recibirá 93.000 euros. En concreto, esta cuantía responde a la bonificación de los títulos de transporte infantil (37.000 €), juveniles (24.000 €) y de categoría general (32.000 €).

Estas ayudas que ahora adjudica el Ministerio de Transporte se enmarcan en el decreto de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Este pack de ayudas continúan las aprobadas en los años anteriores para afrontar con consecuencias en España de la guerra de Ucrania.

ZBE como requisito

En esta ocasión, las ayudas al transporte público en los municipios se han condicionado a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Este requisito se limita a los municipios de más de 50.000 habitantes, con obligación de haber implantado al menos una ZBE en 2023. En concreto, en el momento de realizar la solicitud de la ayuda, la entidades locales tenían que declarar que la ciudad dispone de una ZBE “se compromete a tener su implantación durante el año 2025”. La implantación de una ZBE requiere de su disposición en la normativa municipal donde se establece la delimitación legal de ZBE y su regulación. Dicha regulación debe incluir “medidas de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante de los vehículos, sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento, régimen sancionador activo”.

Según el informe publicado hace un año por el Tribunal de Cuentas, realizado conjuntamente con la Cámara de Cuentas de Madrid, Rivas no contaba aún con su correspondiente ZBE. Sólo 6 de las ciudades obligadas habían aprobado sus ZBE. Se trata de Alcalá de Henares, Las Rozas, Madrid, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos.