El Tribunal de Cuentas evalúa la planificación de ahorro y eficiencia energética

Rivas estuvo entre las 90 ciudades firmantes del Pacto de Alcaldes y cuenta con otras medidas no recogidas en el informe

El Tribunal de Cuentas (TCU) aprobó el pasado 18 de diciembre el Informe de fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el ámbito local. En el caso de los Ayuntamientos madrileños, la realización se ejecutó en colaboración de la Cámara de Cuentas. El ente fiscalizador ha analizado, para los municipios de más de 20.000 habitantes, la aprobación de planes de acción y de evaluación respecto a las medidas de ahorro y eficiencia energética. Se ha analizado la planificación existente a 30 de junio de 2023 en las ciudades españolas.

En el primer análisis que realiza el TCU para los 35 municipios madrileños de más de 20.000 habitantes se encuentra la adhesión al Pacto de Alcaldes. El Pacto de Alcaldes es la principal iniciativa impulsada por la Comisión Europea desde el año 2008, señala el informe del TCU. A través de este acuerdo, autoridades locales y regionales asumen el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios.

16 ciudades madrileñas

En Madrid no llega a la mitad los municipios que se han adherido al Pacto de Alcaldes. En concreto son 16 ciudades, que suponen el 46%. Rivas se adhirió hace casi tres lustros, en julio de 2010.

Tras la firma del Pacto, los ayuntamientos tienen que elaborar y entregar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). El PACES permite a las ciudades “tener una estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adopción de medidas para reducir los efectos del cambio climático en su territorio”, destaca el Tribunal de Cuentas.

El informe considera que la adhesión al Pacto de Alcaldes se encuentra en suspenso en el caso de que no se haya remitido el plan de acción en el plazo de 2 años, desde la adhesión. En esta situación, en suspenso, se encuentran 6 ciudades, entre las que se encuentra Rivas Vaciamadrid. Las otras cinco ciudades son Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Parla y Villaviciosa de Odón. Los diez municipios adheridos al Pacto de Alcaldes con plan de acción son: Alcorcón, Aranjuez, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Getafe, Madrid, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones.

A nivel estatal, de los 457 municipios analizados, 177 tiene aprobado un PACES o Plan Municipal contra el cambio climático (PMCC).

Planificación general

Más allá de la elaboración específica vinculada al Pacto de Alcaldes, el Informe discrimina entre las entidades con planificación, con PACES o Plan General de Ahorro (PGA), y entidades sin planificación.

En paralelo, en este análisis incluye la existencia de una Agenda Urbana en la ciudad. Las Agendas Urbanas, aunque no tratan en exclusiva la planificación energética, sí incluyen objetivos relacionados. Por esta razón, el TCU incluye información sobre la existencia o no de una Agenda Urbana en la ciudad. Del total de ciudades españolas, 265 municipios (el 58%) no disponen de planificación en materia de ahorro energético. De éstas, la gran mayoría 209, tampoco disponen de Agenda Urbana Local. 25 de estos municipios se encuentran en Madrid.

A la fecha de evaluación del informe, Rivas se encontraba entre los municipios sin planificación ni Agenda Urbana. Sin embargo, el propio informe recoge que, con posterioridad al verano de 2023, 15 ciudades -incluida Rivas- aprobaron su propia Agenda Urbana. Rivas aprobó su Agenda Urbana, que incluye 40 proyectos, en julio de 2024. En la Comunidad de Madrid, cuatro ayuntamientos disponen de planificación y Agenda Urbana: Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Madrid y Pinto.

Planificación sectorial

La Cámara de Cuentas de Madrid completa el informe del TCU con información de las medidas sectoriales. En concreto, para los 25 municipios sin planificación general ni Agenda Urbana, entre los que se encontraba Rivas en 2023, analiza si existen medidas en movilidad y transporte, edificios públicos o alumbrado público. Doce municipios disponen medidas en estas tres materias. También Rivas, Pozuelo de Alarcón y Algete disponen de medidas de ahorro en otros ámbitos.

Respecto a la normativa propia que los ayuntamientos han informado a la Cámara de Cuentas madrileña, cinco ciudades disponen de medidas de carácter fiscal, como bonificaciones del IBI: Collado Villalba, Galapagar, Las Rozas, Móstoles y Torrelodones. Cuatro ciudades, en cambio, disponen de normativa general (no fiscal): Madrid, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz. Fuenlabrada ha informado de normativa propia en materia fiscal y general.

Rivas ha informado sobre su normativa para edificaciones en construcciones y propias internas del ayuntamiento. La Ordenanza Reguladora de Eficiencia Energética y de las Energías Renovables en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, aprobada en 2010 indica la energía solar mínima de la que debe disponer cada construcción según la tipología de la construcción.

Los PMUS en Madrid

Además de este análisis sobre todos los municipios españoles de más de 20.000 habitantes, se seleccionó una muestra de 109 ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes. En el caso de la Comunidad de Madrid, se han analizado 16 ciudades, incluida Rivas.

Dentro de este análisis se contabilizan las medidas que la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética incluye en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS):

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023.

b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intra-urbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas.

c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de integración multimodal.

d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero.

e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.

f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

g) Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo sostenibles.

h) El establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad del aire.

i) Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones municipales.

Rivas aún no tiene Zona de Bajas Emisiones

Tomando como fecha de referencia el 1 de mayo de 2024, 12 de los 15 municipios madrileños obligados por la Ley 7/2021 habían aprobado su correspondiente PMUS. Aranjuez, Colmenar Viejo y Boadilla del Monte son las tres ciudades que no contaban con plan de movilidad sostenible.

Las medidas relacionadas con el transporte en bicicleta o transporte público son recogidas por la totalidad de los Ayuntamientos en sus PMUS. En cambio, el cumplimiento en el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), es irregular. Sólo 6 de las ciudades obligadas han aprobado sus ZBE: Alcalá de Henares, Las Rozas, Madrid, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. En esta noticia puedes comprobar los detalles de cada una.

En algunas ciudades, como en el caso de Rivas, el PMUS fue aprobado años antes de la aprobación de la Ley 7/2021. Por esta razón, el documento inicial no incluye la regulación de ninguna ZBE. La ZBE correspondiente deberá incorporarse a la regulación general de movilidad.

Zonas de especial sensibilidad en colegios

Aunque Rivas carece actualmente de ZBE, está pendiente de la aprobación del reglamento que regule una única ZBE en toda la zona residencial de la ciudad. Dicho reglamento, según informó en 2022 Luis Altares, se encontraba en fase de borrador. «Se establecerán las moratorias que indique la ley así como la gestión de las distintas listas blancas para residentes, comerciales y transportistas», informó el concejal. El Ayuntamiento está llevando a cabo pasos para la implantación de la futura ZBE, como la contratación de los instrumentos para la medición de la calidad del aire.

Lo que está activo actualmente en los alrededores de los colegios en Rivas son “Zonas de especial sensibilidad”. El Real Decreto que regula las ZBE recoge que estas zonas, establecidas prioritariamente “en las proximidades de equipamientos escolares, sanitarios, hospitalarios y de residencias de ancianos”, incluirán requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal. Se garantizará, para estos sectores de la población, el acceso a estas zonas y el uso seguro y saludable de las mismas. Finalmente, sobre estas zonas de especial protección, la norma dice que debe procurarse que estén integradas en el proyecto de ZBE, incluso en los casos en los que no haya coincidencia geográfica.

Situación del cumplimiento del artículo 14 de la Ley 7/2021. Tomado de la Cámara de Cuentas de Madrid. Datos a 1 de mayo de 2024.

Premio EnerTIC

El informe del ente evaluador analiza, tal y como se ha contado, la planificación en materia de ahorro energético. En cambio, no evalúa qué políticas se ejecutan ni el grado de cumplimiento de los planes.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid lleva a cabo diversas políticas en materia de ahorro energético. Destacan las dos décadas de innovación en energía solar, que comenzaron con el anuncia de José Masa, alcalde en ese momento, de la instalación de paneles solares en todos los colegios e institutos públicos.

También vinculado con la lucha contra el cambio climático se encuentra el Premio que EnerTIC entregó a la ciudad en 2024.

Entre las iniciativas presentadas por Rivas se encuentra:

Proyecto de eficiencia energética 50-50: Se ha renovado este programa en los colegios locales, incorporando nuevos indicadores para optimizar el consumo energético y fomentar la conciencia ambiental entre los estudiantes.

Ampliación de la producción fotovoltaica: Se ha incrementado la capacidad de generación de energía solar en edificios municipales, integrando datos de producción en tiempo real con otros indicadores energéticos para mejorar la gestión y eficiencia.

Proyecto europeo Smart EPC: Se han presentado los resultados piloto de esta iniciativa, que busca integrar servicios de valor añadido en el alumbrado público, mejorando su eficiencia y funcionalidad.

Oficina de Transformación Comunitaria (OTC): El Ayuntamiento ha promovido esta oficina para ofrecer formación y asesoría energética a la ciudadanía. El objetivo es facilitar la transición hacia hábitos más sostenibles.

Participación en el proyecto Power-e COM: Rivas se ha involucrado en este proyecto europeo que promueve la creación de comunidades energéticas. Este proyecto pretende fomentar la participación ciudadana en la generación y consumo de energía.

Actualización de la Plataforma de Ciudad: Se ha mejorado la integración vertical de medio ambiente. Se ha hecho integrando sistemas de riego inteligente para optimizar el uso de recursos hídricos en espacios públicos.

Nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos: Se han licitado dos nuevos puntos de recarga públicos. De esta manera, amplia la infraestructura para la movilidad eléctrica en la ciudad.

Rivas Comunidad Energética Global: Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad para este proyecto. Busca consolidar a Rivas como una comunidad energética global, promoviendo la autosuficiencia y sostenibilidad en la gestión de la energía.

Encuentro de Ciudades y Territorios Energéticamente Sostenibles: Rivas ha sido anfitrión del primer encuentro de este tipo, para compartir experiencias con otras localidades.