Rivas prevé aumentar sus ingresos corrientes más de 4 millones de euros

El incremento, hasta los 112 millones de euros, supone una variación del 3,7 %.

El pleno municipal debatirá hoy el presupuesto municipal para el próximo año. Se trata de un presupuesto en el que Rivamadrid y las políticas de mantenimiento de la ciudad protagonizan las prioridades del gasto ordinario. Respecto a los ingresos, el gobierno local presenta una propuesta de 142 millones de euros. Los ingresos ordinarios, 112 millones de euros, suponen 3 de cada 4 euros del presupuesto. El 25 % restante, ingresos destinados a inversiones, provendrían de la venta de parcelas (30 millones) y de transferencias de capital (5,5 millones de euros provenientes principalmente del Programa de Inversión Regional, PIR).

Los ingresos ordinarios pasarán a ser 112 millones de euros, frente a los casi 108 millones presupuestados para 2025. Este incremento supone un 3,7 %.

El IBI supone el 31,6 %

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) supone el 31,6 % de los ingresos ordinarios. Los 35,6 millones de euros de ingresos por IBI son la principal fuente de financiación de la ciudad. Le sigue el Fondo Complementario de Financiación, con casi 19 millones de euros. Este fondo, proveniente del Estado, está diseñado para equilibrar los recursos que las ciudades reciben del Estado y permitirles cubrir el coste real de los servicios municipales. Estos dos principales ingresos se engloban en los ingresos del área de Hacienda que, lógicamente, es el principal área con 85,5 millones de euros.

El siguiente área, con un peso muy inferior, es Urbanismo, que prevé ingresar 9,2 millones de euros, principalmente de impuestos y licencias de obra. La concejalía de Seguridad Ciudadana estima ingresar 4,3 millones entre sanciones (2,7 mill €) y el pago de la Comunidad de Madrid a la policía municipal, BESCAM (1,4 mill €). Transición Ecológica presupuesta 4,2 millones de euros, de los que 3,3 millones provendrán de la Ecotasa, que el Ayuntamiento tenía en vigor antes de que la nueva legislación obligara a muchas ciudades a implantarla, por lo que la mantiene como estaba.

Incremento por “plusvalía”

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, comúnmente llamado plusvalía, es la fuente de ingresos de la que se espera un mayor incremento. En concreto, se estima un millón de euros más, lo que supone un 20 %. Los coeficientes de este impuesto has sido actualizados en el último pleno municipal, para su entrada en vigor el año próximo. Los ingresos por los precios públicos en actividades deportivas se multiplicarán por tres, hasta los 484.000 €.

La tercera gran subida en los presupuestos para 2026 son los ingresos provenientes del Impuesto de Valor Añadido (IVA), que remite el gobierno central. En esta cesión del impuesto se ha estimado un incremento del 14,4 % con más de 400.000 €.