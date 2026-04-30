Rivas presenta un remanente de tesorería de 7,8 millones de euros

El gobierno local ha presentado la liquidación de las cuentas del año anterior.

El concejal de Hacienda y portavoz del gobierno local, José Luis Alfaro, ha presentado la liquidación de las cuentas del Ayuntamiento de Rivas del año 2025. En el punto informativo del pleno municipal ha dado cuenta de una ejecución presupuesta que deja un remanente de tesorería de 7,8 millones de euros. Este importe podrá destinarse a distintos gastos a lo largo de 2026.

97 % de ejecución de gasto corriente

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid gastó e invirtió en 2025 casi 122 millones de euros. Se trata de un 14,6 % menos de los 142,4 millones de euros presupuestados. La ejecución presupuestaria supera el 97 % en el caso de los gastos corrientes, que no incluyen las inversiones ni transferencias de capital. El gasto corriente ha sumado los 102,7 millones de euros, de los que el 40 % se destina al personal público que lleva a cabo el trabajo cotidiano en la ciudad. En gasto de personal se ha ejecutado en un 93,5 %.

El gasto corriente con mayor alcance han sido las transferencias corrientes a las que se ha destinado un 2,4 % más de lo presupuestado. Los 30,5 millones presupuestados se dirigen principalmente a las empresas públicas EMV y Rivamadrid.

La ejecución de los gastos de capital, inversiones y transferencias de capital, supone el 54 % de la previsión inicial. Se han gastado 18 de los 35 millones inicialmente previstos.

95 % ejecución de ingresos

Los ingresos totales sumaron 134,7 millones de euros. Tras los cálculos financieros recogidos en la normativa, se ha producido un superavit de 1,2 millones de euros.

Los ingresos totales han supuesto un cumplimiento del 94,6 % del presupuesto inicial. Los impuestos directos, entre los que se incluye el Impuesto de Bienes Impuestos (IBI), han superado el 100 % de previsión. Con 53,3 millones de euros por impuestos directos, supone el 40 % de los ingresos. Los ingresos por transferencias, provenientes de otras administraciones como el Estado y la Comunidad de Madrid han aumentado considerablemente. Frente a los 34 millones previstos, el ayuntamiento ha ingresado casi 42 millones de euros por transferencias corrientes y de capital.

La previsión de ingresos con menor ejecución ha sido la venta de parcelas. Se recaudado un 56,7 % de los 25,8 millones previstos.