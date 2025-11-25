Rivas precinta una industria ilegal que operaba en la Cañada Real

Junto a Guardia Civil e Inspección de Trabajo, clausura una chatarrería con actividad irregular

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha precintado una industria ilegal dedicada principalmente a la chatarrería en el sector 4 de la Cañada Real, tras hacer caso omiso a varios requerimientos municipales de cierre y cese de actividad. La actuación se llevó a cabo el pasado viernes en un operativo conjunto con la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo .

Durante la intervención, los inspectores identificaron a dos trabajadores en situación irregular y el SEPRONA impuso varias denuncias relacionadas con delitos contra la salud y el medio ambiente. Además, la compañía Naturgy presentará una denuncia penal por fraude en el suministro eléctrico. El Ayuntamiento también ha anunciado acciones legales por delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

El Ayuntamiento defiende a las familias que quieren realojos y denuncian la delincuencia

El concejal del Barrio Oeste, José Luis Alfaro, subrayó la firmeza del mensaje institucional: “Con las familias que tienen necesidades y derecho a acceder a una vivienda digna por la vía del realojo, lo que necesiten; pero con quienes usan la Cañada Real para delinquir y especular con el suelo público, vamos a usar todos los medios a nuestro alcance para erradicarlo” .

El operativo, coordinado por la Oficina del Comisionado de Ciudad, movilizó a más de 30 trabajadores municipales e incluyó maquinaria de los departamentos de Urbanismo, Mantenimiento y Policía Local. Las parcelas anexas, ya recuperadas, han sido puestas a disposición de la Comunidad de Madrid para su descontaminación y limpieza.