Rivas peatonalizará el entorno del CEIP Dulce Chacón



El Ayuntamiento actuará en la calle Federica Montseny para crear un entorno escolar seguro, verde e inclusivo en el barrio Este.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha iniciado los trámites para peatonalizar y transformar la calle Federica Montseny, en el barrio Este. Tiene el objetivo de crear un entorno escolar más seguro, accesible y renaturalizado en torno al CEIP Dulce Chacón. La actuación se desarrollará en un tramo de unos 4.000 metros cuadrados comprendido entre las calles Manuel Azaña y la avenida de Levante.

El proyecto se sitúa en una zona “de alta sensibilidad social y educativa”, ya que el ámbito de intervención es colindante con varios centros. Además del colegio público Dulce Chacón, se encuentran la Escuela Infantil Patas Arriba, el Centro de Educación Especial María Isabel Zulueta y el futuro entorno residencial de ASPADIR.

Priorizar desplazamientos a pie

La actuación tiene como objetivo principal recuperar el espacio público para las personas y priorizar los desplazamientos a pie frente al tráfico motorizado. Con ello, se pretende mejorar la seguridad en los accesos y salidas de los centros educativos, especialmente durante las horas de mayor afluencia de alumnado y familias. La propuesta de renaturalización del patio mantendrá las vías de evacuación y de emergencias en el barrio Este, señala el pliego.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la naturalización urbana. El diseño incorporará soluciones basadas en la naturaleza para reducir el efecto isla de calor, como nuevas zonas verdes, espacios de sombra y pavimentos permeables. Estos materiales permitirán una mejor gestión del agua mediante sistemas de drenaje sostenible.

Dentro de esta estrategia ambiental, el Ayuntamiento prevé también la creación de un refugio bioclimático pensado para ofrecer confort térmico durante los meses de más calor. Esta medida busca mejorar la habitabilidad del espacio tanto para la comunidad educativa como para el vecindario.

Accesibilidad universal

El nuevo entorno será, además, un espacio diseñado con criterios de accesibilidad universal. El proyecto contempla un diseño 100 % inclusivo, adaptado a las necesidades del alumnado con diversidad funcional y a los futuros usuarios de la residencia de ASPADIR. Para ello, se eliminarán barreras arquitectónicas y se crearán itinerarios peatonales continuos y seguros.

Entre las medidas previstas se incluyen pavimentos antideslizantes con contrastes cromáticos, así como mobiliario urbano accesible, con bancos que contarán con respaldo y apoyabrazos. La necesidad de asientos accesibles con apoyabrazos en los distintos servicios públicos ha sido reclamada en distintas ocasiones por el colaborador de Zarabanda, Nino Olmeda.

La peatonalización irá acompañada de nuevos equipamientos pensados para fomentar el ocio intergeneracional. El proyecto incorpora zonas de juego para distintas edades, con propuestas de juegos singulares, así como áreas de estancia tranquila dotadas de fuentes, papeleras de reciclaje y pérgolas.

Asimismo, se instalará un sistema de alumbrado público inteligente y eficiente, que permitirá optimizar el consumo energético y mejorar la iluminación del entorno.

El presupuesto destinado a la redacción del proyecto de ejecución asciende a 50.000 euros, IVA incluido, con un plazo de desarrollo de 12 semanas desde su formalización. El coste máximo estimado para la ejecución completa de las obras se sitúa en 500.000 euros, sin IVA.

Esta intervención se enmarca dentro de la Agenda Urbana Rivas 2030 y del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que apuestan por una Rivas-Vaciamadrid más verde, cohesionada y centrada en la calidad de vida de la ciudadanía.