Rivas instalará un nuevo parque de calistenia en el Parque Lineal

Con 120 m², se situará a la altura del mirador.

El Parque Lineal de Rivas contará próximamente con una nueva zona de entrenamiento al aire libre. El Ayuntamiento ha puesto en marcha los trámites para la instalación de un área de calistenia a la altura del emblemático mirador, respondiendo así a una de las demandas más votadas por la ciudadanía en los presupuestos participativos en 2022.

Este nuevo equipamiento se suma a la red de espacios deportivos abiertos del municipio, permitiendo a los vecinos y vecinas practicar ejercicio físico en un entorno natural.

La creación de este parque de calistenia Rivas es el resultado de la participación ciudadana. El proyecto fue una de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos de 2022, donde recibió el respaldo de 245 votos vecinales.

Qué ofrece el nuevo espacio de entrenamiento

El área estará situada estratégicamente en el Parque Lineal, cerca de la zona del mirador, un punto de gran afluencia peatonal.

El parque de calistenia ocupará un espacio de 120 m². Dispondrá de un elemento de cross training y una estación de flexiones. Ambos recursos deberán permitir la conexión con una APP. Desde la APP se podrá consultar vídeos demostrativos de diversos ejercicios, con distintos niveles de dificultad. La APP también dispondrá de planes de entrenamiento “para ponerse de forma, trabajar el envejecimiento activo, perder peso y fortalecerse”.

Entre las actividades mínimas que se podrán encontrar habrá barras paralelas inclusivas, una monkey bar (o barras de cruce), dos TRX (correas de suspensión), dos anillas, dos plataformas de salto, dos cuerdas de escalada, dos campanas magnéticas y dos módulos de levantamiento de piernas. Además, habrá un conjunto de ejercicio compuesto por 3 barras horizontales alineadas a distintos niveles, a media y baja altura.