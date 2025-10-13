Rivas impulsa un plan de bienestar emocional y prevención del suicidio

El Ayuntamiento diseña un plan que refuerza la salud mental y la red comunitaria de apoyo en Rivas Vaciamadrid.

Rivas Vaciamadrid ha anunciado el diseño de un plan estratégico pionero de bienestar emocional y prevención del suicidio. Esta iniciativa municipal, que sitúa la salud mental en el centro de la agenda pública, busca establecer una red de apoyo comunitaria efectiva y coordinada.

Esta ambiciosa estrategia local materializa la Declaración Institucional aprobada por el Pleno municipal el 30 de septiembre de 2021. En dicha resolución, se instó al Ayuntamiento de Rivas a desarrollar una campaña de promoción de la salud mental y a implementar programas de formación especializada en prevención del suicidio dirigidos a todo el personal municipal. La Declaración ya enfatizaba que los técnicos de Servicios Sociales y los cuerpos de seguridad locales pueden desempeñar un papel decisivo en la prevención y detección de problemas de Salud Mental, siempre que reciban la capacitación adecuada.

Según los datos del III Atlas de mortalidad y desigualdades socioeconómicas en la Comunidad de Madrid (2008-2015) el riesgo relativo de fallecimiento por suicidio en Rivas es ligeramente superior a la media en hombres y ligeramente inferior en mujeres. A nivel autonómico, el riesgo de muerte por suicidio en hombres se asocia con la privación socioeconómica con una mortalidad un 44% mayor en el quintil más desfavorecido respecto al de menor privación. Esta relación no se aprecia en mujeres.

Plan VIVIR

El Plan de Rivas se implementa en un contexto de colaboración con la Estrategia autonómica de la Comunidad de Madrid. Su diseño local se alinea con la necesidad, marcada en el Plan de Prevención del Suicidio de la Comunidad de Madrid 2022-2026 (Plan VIVIR), de crear estructuras funcionales a nivel local.

Estos comités locales que recoge la estrategia autonómica tendrán las funciones de prevención del suicidio a nivel local. Estarán formados, al menos, por representantes de sanidad (Atención Primaria y Salud Mental), de atención social especializada, representante de educación del Área de referencia, representante municipal de salud pública/prevención y promoción de la salud, representante municipal de atención social primaria, y representante del tercer sector.

El Programa de prevención del sucidio en Rivas tiene un presupuesto de 44.444,48 €, financiado al 50 % entre la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Rivas.

Comité Local

En el caso de Rivas, el Ayuntamiento constituirá próximamente el Comité de Bienestar Emocional y de Prevención del Suicidio. Este comité tendrá la función de llevar a cabo el diagnóstico y la posterior redacción del plan estratégico,

Este organismo clave garantizará la coordinación interadministrativa, ya que estará integrado por personal técnico de las administraciones local, autonómica y central, junto con representantes de entidades y expertos en áreas como la salud, la educación y los servicios sociales.

Como primer paso para cimentar este plan, la Concejalía de Bienestar Social ha lanzado un cuestionario anónimo y confidencial dirigido a los mayores de 18 años. La encuesta tiene como propósito fundamental «escuchar directamente a la población» para conocer cómo perciben su estado emocional, los apoyos sociales con los que cuentan y sus condiciones de vida. La información recogida será crucial para la puesta en práctica de políticas públicas que mejoren la calidad de vida y el bienestar emocional de toda la ciudadanía de Rivas.