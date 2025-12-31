Rivas impulsa la reforestación con un nuevo “colchón verde” junto a la M-50

La parcela afectada pasará al término municipal de Madrid el próximo 1 de enero.

La Junta de Gobierno Local de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado en una reunión extraordinaria este martes el anteproyecto de reforestación de la parcela RG-ES-1, en el sector Cristo de Rivas. Se trata de una parcela situada al otro lado de la M-50 junto a la M-823. La actuación permitirá transformar un espacio degradado en una zona arbolada destinada a mitigar el impacto ambiental de las grandes infraestructuras que la rodean.

Un pulmón verde frente al ruido y el impacto visual

La parcela se sitúa junto a la M-50, la carretera M-823 y la línea ferroviaria de alta velocidad, lo que la convierte en un área especialmente expuesta al ruido y a la contaminación visual. Los informes técnicos municipales concluyeron que estas afecciones impedían el desarrollo de los usos dotacionales sociales previstos inicialmente.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por recalificar el espacio como zona verde. Así apuesta por la creación de un “colchón verde” con varios objetivos: contribuir a la reducción de emisiones de CO₂, restaurar ambiental y paisajísticamente el entorno y generar un nuevo espacio de uso público para la ciudadanía.

Coordinación metropolitana

El proyecto se ha diseñado en consonancia con el Bosque Metropolitano impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de equilibrar la presión urbanística en el sureste de la región.

Además, la parcela pasará a formar parte oficialmente del término municipal de Madrid a partir del 1 de enero de 2026. Este cambio de lindes se realiza tras el acuerdo de redelimitación de lindes aprobado por las dos ciudades. Este cambio de lindes se enmarca en el Pacto Regional por la Cañada Real, firmado en 2017.

Próximas fases

El anteproyecto cuenta con informe técnico favorable de la Concejalía de Transición Ecológica y establece las bases técnicas para el desarrollo definitivo de la restauración ambiental en el entorno colindante con la M-50. Con esta iniciativa, Rivas avanza en la recuperación de espacios degradados y en la integración ambiental de áreas afectadas por grandes infraestructuras.