Rivas impulsa la profesionalización del Ayuntamiento con la figura del Directivo Público Profesional

Rivas aprueba su RPT 2025 con una apuesta por la profesionalización técnica y la figura del Directivo Público Profesional para reforzar la gestión municipal.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha aprobado en Pleno la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para 2025, que introduce una profunda reorganización interna basada en la especialización técnica y la creación del Directivo Público Profesional para reforzar la gestión municipal.

El Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha dado luz verde a una de las reformas organizativas más relevantes de los últimos años con la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2025. El documento consolida un modelo de administración más especializada, con mayor peso del personal técnico cualificado y la incorporación de la figura del Directivo Público Profesional (DPP).

La nueva RPT profundiza en una tendencia iniciada en 2022: la reducción progresiva de puestos de apoyo administrativo del subgrupo C2 y la creación de plazas vinculadas a perfiles técnicos de alta cualificación, encuadrados en los subgrupos A1 y A2. Arquitectos técnicos, ingenieros, psicólogos o trabajadores sociales ganan protagonismo en una estructura municipal cada vez más orientada a la especialización.

Uno de los elementos clave del nuevo modelo es la implantación del Directivo Público Profesional. Se trata de puestos de nivel 30 —el máximo en la administración local—. Se trata de puestos de libre designación que conllevan «la exigencia de especial responsabilidad y competencia técnica», según recoge la normativa estatal.

Cuatro direcciones estratégicas bajo el modelo DPP

La RPT de 2025 establece bajo este régimen de profesionalización directiva cuatro áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Ayuntamiento:

Dirección General , que se consolida como puesto F/DPP con nivel 30, encargado de coordinar el conjunto de la organización municipal.

, que se consolida como puesto F/DPP con nivel 30, encargado de coordinar el conjunto de la organización municipal. Organización y Función Pública , que evoluciona desde una dirección de servicio a una Dirección de Organización (A1, nivel 30, DPP), responsable de la gestión del personal municipal.

, que evoluciona desde una dirección de servicio a una Dirección de Organización (A1, nivel 30, DPP), responsable de la gestión del personal municipal. Servicios Jurídicos , con la creación de una Dirección de Servicio de Asesoría Jurídica bajo el régimen DPP, que liderará un equipo reforzado de letrados y técnicos jurídicos.

, con la creación de una Dirección de Servicio de Asesoría Jurídica bajo el régimen DPP, que liderará un equipo reforzado de letrados y técnicos jurídicos. Comisionado de la Ciudad, que deja de ser una figura de asesoramiento para convertirse en una dirección técnica con oficina propia y personal especializado.

Apuesta por la digitalización y la innovación

La profesionalización también se extiende al ámbito tecnológico. La nueva RPT incorpora perfiles hasta ahora poco habituales en la administración local, como un Técnico Superior en Inteligencia Artificial y especialistas en Transformación Digital, con el objetivo de preparar al Ayuntamiento para los retos de la administración electrónica y los servicios digitales.

Con esta reforma, Rivas apuesta por un Ayuntamiento más profesionalizado y orientado a la gestión especializada de las políticas públicas.

