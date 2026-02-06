OPINIÓN

Rivas funciona

Artículo de Mónica Carazo Gómez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rivas.

El cambio de año suele ser un buen momento para hacer balance del que dejamos atrás y para planificar y ordenar los retos que tenemos por delante en el año que empieza.

En Rivas, 2025 ha sido un año cargado de actividad. En lo que a mi compete, ha terminado con el buen sabor de boca que siempre deja la Gala del Deporte, reconociendo los éxitos, pero sobre todo el esfuerzo y el compromiso de quienes llevan el nombre de Rivas a lo más alto de podio.

Pero, también, 2025 se termina aprobando actuaciones para seguir mejorando la vida de la ciudadanía ripense en 2026. La renovación del césped del estadio de Atletismo, la tercera fase del edificio del centro de patinaje o el incremento de las subvenciones deportivas son algunas de ellas, para seguir apoyando el deporte en nuestra ciudad.

El proyecto de remodelación del paseo de las provincias, el parque de la zona de José Isbert o la finalización de la renaturalización de accesos a centros educativos seguirán mejorando y creando nuevos espacios comunes en la ciudad.

Además, en 2026, abrirán la puerta nuevas instalaciones, entre las que cabe destacar la nueva Escuela Municipal de Música, así como las ampliaciones del centro de mayores El Parque y el centro de día Concepción Arenal. Sin olvidar las mejoras planificadas en el auditorio Miguel Ríos, en el Centro Integral de Protección Animal o en las Casas de Asociaciones, para seguir poniendo a disposición de la ciudadanía nuevos servicios y espacios de encuentro.

Mención aparte merece la apuesta del Gobierno Municipal por la climatización integral de los Centros Educativos que, siendo una competencia regional, hacemos nuestra en beneficio de la comunidad educativa ripense. A este respecto, cabe recordar que ésta se suma a otras competencias que sigue sin ejecutar la Comunidad de Madrid, como son el cuarto Centro de Salud y de Especialidades, la finalización del CEIPSO La Luna y del CEIP Mercedes Vera, la residencia pública para personas mayores o la cuarta estación de metro.

Estos son algunos ejemplos de que Rivas funciona. Y lo hace porque existe un gobierno estable, de progreso, atento a lo importante y con las personas como prioridad, y que trata de permanecer ajeno al insulto y a las insidias de que hace gala, a diario, una oposición política cuyo único proyecto de ciudad que parece tener es el de “cuanto peor mejor” y acabar con todo lo que entre todos y todas hemos construido para hacer de Rivas la ciudad que hoy disfrutamos.