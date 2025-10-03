Rivas fue la tercera ciudad madrileña en la que más creció la renta en 2023

La renta mediana de Rivas aumentó un 4,05% en 2023, hasta los 32.137 €.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado la Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRFP) por municipios correspondiente a 2023.

Entre los datos de los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid encontramos los 32.137 € de renta mediana bruta en Rivas Vaciamadrid. Supone un 4,05 % de incremento respecto a los 30.886 € del año anterior, 2022.

Colmenar Viejo y Boadilla del Monte son las otras dos ciudades madrileñas con un mayor incremento anual. Colmenar ha aumentado un 4,53 % hasta los 29.630 € y Boadilla lo ha hecho un 4,32 % hasta los 45.287 €.

Boadilla además es la ciudad con una mayor renta. Le siguen Pozuelo de Alarcón (43.876 €), Las Rozas (41.273), Majadahonda (40.133 €) y Tres Cantos (39.460 €). En sexto lugar con mayor renta mediana se encontraría Rivas.

Entre la renta mediana de Rivas y la de Boadilla hay 13.000 € anuales de diferencia. En cambio, hay 10.000 € de diferencia entre las renta de Rivas y Parla, que es la ciudad madrileña con más de 50.000 habitantes con menos renta (22.104 €).

La renta mediana es inferior a la media

La renta mediana es aquel valor que deja a la mitad por debajo. Entonces, una renta mediana de 32.137 € significa que el 50 % los declarantes del IRPF de Rivas tiene unos ingresos brutos inferiores a este valor. En consecuencia, un 50% tiene unos ingresos brutos superiores. Se prefiere este valor a la clásica media porque una familia con una renta muy alta podría distorsionar el valor del municipio. Por ejemplo, en Rivas la media se sitúa en 7.000 € de diferencia, en los 39.674 €.

Las rentas se calculan a partir de las declaraciones presentadas en 2023 por personas con domicilio fiscal en las distintas ciudades. En este sentido, es importante tener en cuenta que no calcula las rentas de las personas que no están obligadas a hacer la declaración y que, efectivamente, no la presentan. Entonces, no se incluyen en este cálculo que realiza la AEAT a las rentas más bajas. En Boadilla hay una diferencia de más de 25.000 € entre la mediana y la media. Incluso, en el caso de Pozuelo de Alarcón, la ciudad con la renta media más alta de España, la renta bruta es de 88.011 € y la media es inferior a la mitad, con 43,876 €