Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

Rivas estrena su nuevo parking para autocaravanas gratuito

Un cartel azul y blanco con la leyenda Aparcamiento de Autocaravanas está fijado a una valla metálica delante de una autocaravana aparcada. El cartel también incluye el icono de una autocaravana, un código QR y una nota sobre el borrador automático.

Abre un área para 35 autocaravanas con todos los servicios.

Rivas-Vaciamadrid ya tiene operativo su nuevo parking de autocaravanas gratuito, una demanda ciudadana con capacidad para 35 vehículos. La zona, ubicada en la calle del Electrodo, incluye servicios de vaciado y agua.

Un equipamiento fruto de la participación ciudadana

Este nuevo parking autocaravanas es una propuesta ganadora de los Presupuestos Participativos. Por ello, responde directamente a una petición vecinal. La alcaldesa, Aída Castillejo, destacó durante la inauguración: «Es un ejemplo de cómo las ideas de la ciudadanía se convierten en mejoras reales para la ciudad». Además, el proyecto se enmarca en la Agenda Urbana Rivas 2030.

Servicios y normas del área para autocaravanas

El área no solo es un parking para estacionar las autocaravanas, sino que ofrece completos servicios. Asimismo, cuenta con plazas amplias y zonas específicas para vaciado de aguas.

  • Capacidad: 35 autocaravanas.
  • Servicios: 3 puntos de vaciado, agua potable y zona estancial.
  • Aparcamiento anexo: 29 plazas para turismos y 9 para motos.

La gestión del espacio se realiza mediante la app PVerde. Sin embargo, el uso está regulado: máximo 72 horas consecutivas y está prohibido desplegar mobiliario.

Impacto en la movilidad local

Junto al parking autocaravanas, se modifica el tráfico en una calle cercana. En concreto, la calle Mariano Fortuny tendrá circulación en ambos sentidos. En consecuencia, se mejora la movilidad en toda la zona.

En resumen, Rivas-Vaciamadrid ha inaugurado un área de estacionamiento gratuito para autocaravanas en la calle del Electrodo, con capacidad para 35 vehículos y todos los servicios básicos, cuya gestión se realizará a través de una aplicación móvil y cuyo uso estará limitado a 72 horas consecutivas.

Una persona con camisa de cuadros se encuentra junto a una furgoneta blanca, sosteniendo un smartphone con una aplicación de navegación y el Borrador automático abierto. Al fondo se ven la puerta y el retrovisor lateral de la furgoneta.
Una autocaravana blanca Rimor Kilig está aparcada en un solar pavimentado. Al fondo, un grupo de personas permanece de pie cerca de árboles y de una zona en construcción, con un ambiente que recuerda a un Borrador automático bajo un cielo nublado.
En primer plano se ve una gasolinera plateada con un letrero azul de servicio para vehículos recreativos que pone "borrador automático". Al fondo, tres personas de pie junto a una autocaravana abierta aparcada en un solar asfaltado, con edificios y vegetación visibles más atrás.
Un cartel azul y blanco con la leyenda Aparcamiento de Autocaravanas está fijado a una valla metálica delante de una autocaravana aparcada. El cartel también incluye el icono de una autocaravana, un código QR y una nota sobre el borrador automático.
¡Difunde la noticia!
Banner Ayuntamiento Agenda Urbana
ASEARCO feria automovil

Contenido relacionado