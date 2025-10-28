Rivas estrena su nuevo parking para autocaravanas gratuito

Abre un área para 35 autocaravanas con todos los servicios.

Rivas-Vaciamadrid ya tiene operativo su nuevo parking de autocaravanas gratuito, una demanda ciudadana con capacidad para 35 vehículos. La zona, ubicada en la calle del Electrodo, incluye servicios de vaciado y agua.

Un equipamiento fruto de la participación ciudadana

Este nuevo parking autocaravanas es una propuesta ganadora de los Presupuestos Participativos. Por ello, responde directamente a una petición vecinal. La alcaldesa, Aída Castillejo, destacó durante la inauguración: «Es un ejemplo de cómo las ideas de la ciudadanía se convierten en mejoras reales para la ciudad». Además, el proyecto se enmarca en la Agenda Urbana Rivas 2030.

Servicios y normas del área para autocaravanas

El área no solo es un parking para estacionar las autocaravanas, sino que ofrece completos servicios. Asimismo, cuenta con plazas amplias y zonas específicas para vaciado de aguas.

Capacidad: 35 autocaravanas.

35 autocaravanas. Servicios: 3 puntos de vaciado, agua potable y zona estancial.

3 puntos de vaciado, agua potable y zona estancial. Aparcamiento anexo: 29 plazas para turismos y 9 para motos.

La gestión del espacio se realiza mediante la app PVerde. Sin embargo, el uso está regulado: máximo 72 horas consecutivas y está prohibido desplegar mobiliario.

Impacto en la movilidad local

Junto al parking autocaravanas, se modifica el tráfico en una calle cercana. En concreto, la calle Mariano Fortuny tendrá circulación en ambos sentidos. En consecuencia, se mejora la movilidad en toda la zona.

En resumen, Rivas-Vaciamadrid ha inaugurado un área de estacionamiento gratuito para autocaravanas en la calle del Electrodo, con capacidad para 35 vehículos y todos los servicios básicos, cuya gestión se realizará a través de una aplicación móvil y cuyo uso estará limitado a 72 horas consecutivas.