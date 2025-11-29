Rivas elaborará un protocolo de actuación frente a las violencias sexuales en locales de ocio nocturno

El Ayuntamiento ha licitado por 33.500 € anuales la realización de actividades de prevención y erradicación de violencias machistas.

El Ayuntamiento de Rivas ha publicado la contratación del servicio de la realización de actividades de prevención y erradicación de violencias machistas. Este servicio, que cuenta con un presupuesto de 33.500 €, IVA incluido, para 2026, preveé casio 500 horas de trabajo en distintos ejes de actividad.

Uno de estos ejes de actuación será el desarrollo de un protocolo de actuación frente a las violencias sexuales en locales de ocio nocturno. La concejalía de Feminismos y Diversidad, se explica en el pliego, ha elaborado un diagnóstico acerca de las violencias sexuales en locales de ocio nocturno. A partir de dicho diagnóstico se elaborará el protocolo, que será presentado al personal municipal y también a la ciudadanía ripense. Se trabajará también el aspecto formativo con locales seleccionados para ello. La formación la impartirán al menos dos profesionales del ámbito jurídico, de la psicología y/o del trabajo y educación social.

Junto a ese protocolo, también se trabajará en profundizar en el Protocolo frente a las violencias sexuales, cuyos trabajos de desarrollo comenzaron en 2024, que también será presentado a la ciudadanía.

Acompañamiento emocional

Otro eje de trabajo será la formación especializada a personal municipal y a colectivos del municipios con vinculación en la prevención de las violencias machistas. Además, se llevará a cabo una actualización del Protocolo de actuación frente a las violencias sexuales en fiestas. Vinculada a las fiestas locales, el contrato incluye la gestión del Punto Violeta de las Fiestas de Mayo. Este punto tiene como objetivos la sensibilización, prevención, información e intervención en situaciones de violencia sexual hacia las mujeres.

La empresa adjudicataria también trabajará en el Punto Municipal del Observatorio Regional frente a la violencia de género (PMORVG). Además de la supervisión de los casos y del acompañamiento emocional de las profesionales de este Punto, se trabajará por crear y generar un espacio de encuentro y reflexión, individual y grupal. Este espacio permitirá analizar los casos de manera interdisciplinar, generar herramientas personales y colectivas desde un enfoque feminista, tanto para la intervención como para la dinámica y funcionamiento del equipo.