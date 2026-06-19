El grupo Encuentro Modas refuerza su presencia en Madrid con una nueva apertura en el Centro Comercial H2O en Rivas

La firma canaria alcanza las 15 tiendas en la Comunidad de Madrid y las 150 en España con un nuevo espacio de moda femenina accesible

El grupo Encuentro Modas abrió ayer una nueva tienda de la firma Encuentro en el Centro Comercial H2O, en Rivas-Vaciamadrid, reforzando así su presencia en uno de sus mercados estratégicos. Con esta apertura, la compañía alcanza las 15 tiendas en la Comunidad de Madrid y un total de 150 puntos de venta en España.

El nuevo establecimiento cuenta con 133 metros cuadrados de superficie comercial y ha sido concebido para ofrecer una experiencia de compra cómoda, luminosa y cercana, en línea con la filosofía de la marca.

Encuentro Modas: Un espacio abierto que invita a comprar

Diseñada como un espacio abierto y sereno, la tienda apuesta por materiales naturales y acabados honestos que aportan calidez y personalidad al recorrido comercial. Las paredes incorporan revestimiento texturizado, mientras que mesas y pódiums presentan acabados en microcemento que aportan una estética contemporánea y atemporal. Los pilares y la trasera de caja se revisten con delicadas lamas de madera efecto roble que aportan ritmo, textura y continuidad al conjunto.

En el corazón de la tienda, una instalación escultórica de lamas onduladas suspendidas desde el techo evoca el movimiento de las olas del mar y conecta con los orígenes canarios de la marca. Un elemento que actúa como punto focal del espacio y refuerza la identidad visual del establecimiento.

El concepto de interiorismo responde a una idea sencilla: el espacio no ambienta la ropa, la presenta. Cada elemento ha sido concebido para generar una atmósfera tranquila y equilibrada donde la colección se convierte en protagonista. Un espacio que respira, que no acumula ni presiona, y que invita a descubrir la moda desde una experiencia más pausada y agradable.

Influencers como Ana Madrid y Marta Mami acudieron a conocer la nueva tienda

Con motivo de la apertura, la firma contó además con la presencia de las creadoras de contenido Ana Madrid (@byanamadrid) y Marta Mami (@matmami_), quienes pudieron conocer de primera mano el nuevo espacio y descubrir la colección. La visita formó parte de las acciones previstas para presentar la tienda y acercar el universo de Encuentro a la comunidad local a través de perfiles afines a sus valores y estilo de vida.

Fundada en Canarias, Encuentro se ha consolidado como una de las marcas de referencia en moda femenina accesible en España. Su propuesta se basa en colecciones versátiles y funcionales, pensadas para el día a día, que combinan diseño, comodidad y precio, con un enfoque inclusivo que abarca tallas de la 38 a la 48.

La apertura de H2O forma parte del plan de crecimiento sostenido de la compañía, que continúa reforzando su red comercial con nuevas ubicaciones estratégicas y espacios concebidos para acercar la marca a sus clientas.

Sobre Encuentro Modas:

Fundada en Gran Canaria en 1986 por el empresario Raúl Méndez, Encuentro es una cadena de moda femenina que ofrece precios asequibles y una amplia gama de tallas. Operando bajo las marcas Encuentro y Öbú, el Grupo Encuentro Modas cuenta con 175 puntos de venta en España, con sedes en Barcelona, Tenerife y Shanghái. La compañía continúa desarrollando un modelo de crecimiento basado en la proximidad, la accesibilidad y una propuesta de moda adaptada a las necesidades reales de sus clientas.