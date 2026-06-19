Abiertas las inscripciones para las clases de refuerzo de verano en Rivas

Expertos en educación como Academia Pentalfa recomiendan prevenir la pérdida de hábitos y conocimientos en verano

Con la llegada de las vacaciones escolares, muchas familias de Rivas-Vaciamadrid comienzan a organizar los meses de julio y agosto entre campamentos, actividades de ocio, viajes y tiempo de descanso. Sin embargo, cada vez son más los hogares que buscan también fórmulas para mantener cierta continuidad académica durante el verano, especialmente cuando existen asignaturas pendientes, dificultades concretas en alguna materia o simplemente el deseo de comenzar el próximo curso con una base más sólida.

Los expertos en educación coinciden en que el largo parón estival puede provocar una pérdida gradual de algunos hábitos de estudio y de parte de los conocimientos adquiridos durante el curso. Este fenómeno, conocido como “retroceso del aprendizaje en verano”, afecta especialmente a estudiantes que han terminado el curso con dificultades o que necesitan reforzar determinadas competencias antes de afrontar nuevos contenidos en septiembre.

A esta realidad se suma otro factor importante para muchas familias: la conciliación. Durante buena parte del verano, madres y padres continúan con sus obligaciones laborales mientras los centros educativos permanecen cerrados. Por ello, las actividades que combinan aprendizaje, organización del tiempo y acompañamiento educativo se han convertido en una alternativa cada vez más valorada.

Una alternativa flexible para Primaria, ESO y Bachillerato en Rivas

Encontrar opciones de apoyo escolar durante los meses de verano no siempre resulta sencillo. Mientras muchos centros reducen o suspenden su actividad durante julio y agosto, algunas academias mantienen abiertas sus aulas para dar respuesta a una necesidad que sigue presente en numerosas familias.

Es el caso de Academia Pentalfa , que desarrolla durante ambos meses un programa de refuerzo escolar dirigido a alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato.

Las sesiones se desarrollan de lunes a viernes en horario de mañana, entre las 10:00 y las 13:00 horas, una franja que permite compatibilizar el aprendizaje con otras actividades propias del periodo vacacional.

El planteamiento se basa en atender las necesidades específicas de cada alumno, independientemente de la materia que necesite reforzar. De este modo, los estudiantes pueden trabajar asignaturas como Matemáticas, Física y Química, Lengua Castellana o Inglés, además de aspectos relacionados con la organización del estudio y la mejora del rendimiento académico.

También se presta atención a competencias fundamentales en las primeras etapas educativas, como la lectoescritura, así como al acompañamiento de alumnado con necesidades educativas especiales, una cuestión cada vez más demandada por las familias que buscan un seguimiento adaptado a las características particulares de sus hijos.

La flexibilidad de contenidos permite que algunos alumnos se centren en recuperar asignaturas pendientes, mientras que otros aprovechan el verano para consolidar aprendizajes, adquirir mejores hábitos de estudio o preparar con mayor tranquilidad el curso siguiente.

La importancia de la atención personalizada

Uno de los aspectos que más valoran las familias cuando buscan clases de refuerzo en verano es la posibilidad de recibir una atención más individualizada que la que habitualmente resulta posible dentro de un aula ordinaria.

Los profesionales del ámbito educativo recuerdan que cada estudiante presenta ritmos de aprendizaje distintos y que muchas dificultades académicas no están relacionadas con la capacidad, sino con la necesidad de una explicación más adaptada o de un seguimiento más cercano.

Por este motivo, los grupos reducidos se han convertido en una de las características más demandadas en los programas de apoyo escolar.

En el caso de Academia Pentalfa, los grupos cuentan con un máximo de cinco alumnos, lo que permite un trabajo más personalizado y una supervisión continua de la evolución de cada estudiante.

Este formato facilita detectar errores concretos, resolver dudas de manera inmediata y adaptar los ejercicios al nivel real de cada participante. Además, el seguimiento individualizado permite establecer objetivos realistas y comprobar de forma progresiva los avances alcanzados durante las semanas de trabajo.

Lejos de plantearse como una prolongación del curso escolar, este tipo de acompañamiento busca reforzar la confianza del alumnado y ayudarle a comprender mejor aquellos contenidos que han generado más dificultades durante el año académico.

Flexibilidad para adaptarse a las vacaciones familiares

Otra de las características que explican el crecimiento de las clases de verano en Rivas-Vaciamadrid es la necesidad de adaptarse a calendarios familiares cada vez más diversos.

No todas las familias disfrutan de vacaciones durante las mismas fechas ni permanecen todo el verano en el municipio. Por ello, los programas más flexibles suelen ser los que generan un mayor interés.

En este sentido, las clases organizadas durante julio y agosto permiten asistir por semanas, sin necesidad de mantener una permanencia fija durante todo el periodo estival, lo que facilita ajustar la asistencia en función de viajes, campamentos u otras actividades programadas durante las vacaciones.

La organización de grupos y horarios se adapta a la demanda existente, estableciéndose la prioridad según el orden de reserva. La confirmación definitiva de horarios suele realizarse durante la última semana de junio, una vez configurados los diferentes grupos de trabajo.

Este modelo permite combinar el descanso propio del verano con momentos específicos dedicados al refuerzo académico, evitando que el estudio se convierta en una carga excesiva durante las vacaciones.

Refuerzo escolar durante julio y agosto para llegar mejor preparado a septiembre

Más allá de las notas, uno de los beneficios más valorados por muchas familias es la mejora de la confianza con la que los estudiantes afrontan el siguiente curso.

Trabajar aquellos contenidos que generan más dificultades, recuperar hábitos de estudio o simplemente dedicar tiempo a resolver dudas pendientes suele traducirse en una incorporación más tranquila a las aulas cuando termina el verano.

La experiencia de las familias que han participado en programas de refuerzo durante cursos anteriores refleja precisamente esa sensación. Una de las reseñas publicadas por una familia resume así su experiencia:

«Muy buena experiencia con la academia. Son un equipo muy profesional, cercano y flexible, siempre dispuestos a adaptarse a las necesidades del alumno y de la familia. El trato ha sido excelente y se nota la implicación y el cuidado en el seguimiento. Sin duda, una academia totalmente recomendable.»

Las familias que estén valorando una academia de verano en Rivas-Vaciamadrid ya pueden solicitar plaza para los grupos de julio y agosto a través del formulario de reserva:

También pueden solicitar información en el teléfono 646 22 61 50.

La matrícula para estas clases de verano es gratuita.