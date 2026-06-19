La Asociación Vecinal de Covibar se estrena en las Fiestas del barrio con una mesa informativa

Conoce a esta nueva entidad ripense y sus primeros proyectos

Las Fiestas de Covibar son, sin duda, una de las citas más esperadas del año por las vecinas y vecinos de Rivas. Este año, las celebraciones contarán con una novedad muy especial: el debut de la recién creada Asociación Vecinal de Covibar, que participará activamente con un espacio pensado para el encuentro y la participación ciudadana.

La entidad instalará una mesa informativa en el recinto ferial este viernes 19 y el sábado 20, en horario de 20:00 a 22:00 horas en ambos días. El gran objetivo de esta iniciativa es acercar el proyecto a los residentes, permitir que conozcan de primera mano los valores y objetivos de la asociación, y animar a las vecinas y vecinos a sumarse a una causa que busca mejorar el día a día de todos.

Un espacio para escuchar al barrio y sumar fuerzas

Más allá de darse a conocer y «poner cara» a quienes lideran este movimiento vecinal, la asociación quiere que esta mesa sea un canal de doble dirección. Las fiestas son el escenario perfecto para pulsar la opinión del vecindario, recoger sugerencias sobre qué mejoras se pueden implementar en la zona y detectar aquellos aspectos positivos que los propios residentes desean cuidar y potenciar.

«Animamos a todos los vecinos y vecinas a que busquen nuestra mesa en el recinto ferial, se acerquen, pregunten todas las dudas y nos cuenten qué es lo que más les interesa. También podrán hacerse socios y socias allí mismo. Cuantos más seamos en la asociación, más podremos hacer», afirman desde la Asociación Vecinal de Covibar.

Además de su labor informativa, los miembros de la asociación participarán de lleno en la vida festiva del barrio, disfrutando de citas tan tradicionales y entrañables como la Fiesta de Mayores o el esperado Aperitivo.

Construyendo barrio paso a paso

Aunque la asociación está dando sus primeros pasos, su actividad en las últimas semanas ha sido intensa y siempre enfocada en tejer redes vecinales. De hecho, el pasado 6 de junio ya estuvieron presentes en la Fiesta de la Casa de Asociaciones, donde conectaron con los asistentes a través de una mesa informativa y un dinámico bingo musical. Su presencia en las Fiestas de Covibar supone un paso natural para consolidar este proyecto asociativo.

Desde el colectivo no han querido dejar pasar la oportunidad de poner en valor el esfuerzo que supone poner en marcha estos días de celebración. «Agradecemos mucho a la cooperativa la organización de estas fiestas, que son una cita imprescindible para todos los vecinos y vecinas y una forma de hacer barrio», destacan desde la asociación.

Para muchos de los integrantes, estas fiestas tocan una fibra muy personal y nostálgica: «Estamos muy contentos de poder poner una mesa informativa en estas fiestas. Las hemos disfrutado mucho y todos tenemos algún recuerdo inolvidable de ellas. Algunos empezaron viniendo con sus padres y ahora vienen con sus hijos».