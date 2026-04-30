Rivas destina 53.000€ a las AFAS del municipio

El Ayuntamiento renueva convenios para financiar actividades educativas de los colegios y centros educativos

El Ayuntamiento de Rivas ha aprobado la firma de nuevos convenios de colaboración con las AMPAS y AFAS de los centros educativos públicos del municipio. La medida, validada en Junta de Gobierno Local el 23 de abril, contempla una inversión total de 53.000 euros para apoyar actividades organizadas por las familias en colegios e institutos de la ciudad.

Estos acuerdos, vigentes desde 2007, buscan reforzar el papel de las asociaciones en la vida educativa y facilitar la financiación de iniciativas que se desarrollan a lo largo del curso escolar.

Alcance de los convenios

En total, los convenios alcanzan a 17 centros de educación primaria, 7 institutos de secundaria y 8 escuelas infantiles públicas. Además, se incluyen acuerdos específicos con el AMPA del colegio de educación especial María Isabel Zulueta y con la federación local de familias, la FAPA Rivas.

El objetivo principal es sostener económicamente actividades complementarias impulsadas por las AMPAS y AFAS, que suelen abarcar desde propuestas culturales hasta proyectos de participación comunitaria dentro de los centros.

Apoyo a las familias y la educación pública

Desde el consistorio enmarcan esta inversión dentro de su estrategia de apoyo a la educación pública y a la implicación de las familias en el entorno escolar. La financiación municipal permite que muchas de estas actividades se desarrollen con continuidad y sin depender exclusivamente de cuotas o aportaciones privadas.

Además de la ayuda económica directa, los convenios se complementan con programas municipales como “Navidad de cuento”, que amplían la oferta educativa y de ocio dirigida a la infancia.

Refuerzo del tejido educativo local

La colaboración entre el Ayuntamiento y las AMPAS y AFAS también busca fortalecer la red educativa local, fomentando la coordinación entre centros y promoviendo la participación activa de las familias.

Este modelo de cooperación, consolidado desde hace casi dos décadas, sitúa a Rivas como uno de los municipios con mayor implicación institucional en el respaldo a las asociaciones de familias dentro del sistema público educativo.