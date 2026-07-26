Pictogramas para facilitar la inclusión en los campamentos de Rivas

Los campamentos urbanos incorporan 15 paneles interactivos para ayudar a menores con TEA a comprender su rutina diaria

Los campamentos urbanos de Rivas-Vaciamadrid cuentan desde este verano con un nuevo recurso de accesibilidad dirigido a la infancia con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se trata de 15 paneles anticipatorios con pictogramas, ya instalados en el centro municipal para la infancia Bhima Sangha y en los colegios públicos Dulce Chacón y José Hierro, donde se desarrollan parte de las actividades estivales. La iniciativa busca facilitar que los menores comprendan mejor el desarrollo de la jornada y participen con mayor autonomía en las actividades.

Los paneles comenzaron a utilizarse el pasado mes de junio y están diseñados para ofrecer información visual sobre distintos aspectos de la rutina diaria. A través de piezas móviles con dibujos, los niños y niñas pueden identificar qué profesional les acompaña, qué actividad realizarán, qué emoción sienten, el tiempo que hace y la secuencia del día, la semana y el mes.

Además, el sistema permite marcar las actividades ya completadas, favoreciendo la anticipación y reduciendo la incertidumbre durante la jornada.

Un apoyo visual para mejorar la comunicación

Los pictogramas son una herramienta habitual en la atención educativa y social de personas con TEA. Su principal función es ofrecer un sistema de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) que facilita la comprensión del entorno y la organización de las actividades cotidianas.

Según explica el Ayuntamiento, «la evidencia científica señala que estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) contribuyen a mejorar la comprensión del lenguaje, la comunicación receptiva y expresiva y, en muchos casos, las habilidades sociales, especialmente en niños y niñas con mayores necesidades de apoyo».

La administración municipal añade que estos recursos favorecen el aprendizaje gracias a su elevada capacidad de representación visual, lo que facilita que sean reconocidos y utilizados por los menores.

Un recurso que permanecerá en futuros campamentos

La instalación de estos paneles ha sido impulsada por la Comisión de Campamentos, integrada por familias de menores con necesidades educativas especiales, asociaciones locales y entidades especializadas.

El objetivo es que los pictogramas no se limiten a la campaña estival, sino que permanezcan disponibles en todos los campamentos urbanos que se organicen en estos espacios durante periodos no lectivos, como Navidad, Semana Santa o los puentes escolares.

Desde el consistorio destacan además que la señalización mediante pictogramas constituye una medida de accesibilidad cognitiva, ya que ayuda a crear entornos más comprensibles para personas con dificultades de comunicación o comprensión, más allá de la población con TEA.

Más de 6.800 inscripciones en los campamentos

Los campamentos urbanos de Rivas, dirigidos a menores de 3 a 12 años, se desarrollan entre junio y septiembre en centros municipales infantiles y colegios públicos de la ciudad. El servicio incluye actividades educativas y de ocio, comedor, acogida temprana y salidas semanales a las piscinas municipales.

El Ayuntamiento señala que en cada barrio existe un centro de referencia para menores con discapacidad y que se ofertan tantas plazas como demanda exista. A finales de junio, el programa había registrado 6.865 inscripciones, consolidándose como uno de los principales servicios municipales de conciliación durante las vacaciones escolares.