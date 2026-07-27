Aagesen advierte de que en España ya se han quemado en 2026 más de de 90.000 hectáreas, “cuatro veces más” que en 2025

Avanza que «posiblemente» este año «sea el más cálido de la serie histórica”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, advirtió el pasado martes de que, en lo que va de año, ya se han quemado más de 90.000 hectáreas en España, lo que supone “cuatro veces más” que en 2025.

Así lo precisó en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita al Puesto de Mando Avanzado de Tamajón (Guadalajara) para conocer la evolución del incendio de La Mierla.

“Si comparamos respecto al año pasado, hablamos de cuatro veces más las hectáreas arrasadas. Hablamos de más de 90.000 hectáreas. Recordemos que el viernes pasado tuve la ocasión de visitar dos incendios y hablábamos de 60.000”, alertó, al tiempo que incidió en que “ya vamos por más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año”.

“Esto supone, insisto, respecto a los nueve del año pasado, cuatro veces más. En unas circunstancias extraordinariamente complicadas donde tenemos que trabajar todos de forma conjunta”, añadió.

En su alocución, Aagesen subrayó que, con alrededor de 30.000 hectáreas, este siniestro es “el mayor de Castilla La Mancha y posiblemente uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país”.

MÁXIMA COLABORACIÓN

“Yo creo que, ante este contexto, lo que tenemos que abogar es por la máxima cooperación y colaboración en un momento donde vivimos unas condiciones meteorológicas que son extraordinariamente complicadas”, defendió.

Junto a ello, el Gobierno está “muy pendiente también” de dos incendios en Huesca y en Teruel, otro incendio que hay en Soria y otro en Segovia.

“En todos ellos estamos apoyando por parte del Gobierno de España y ese espíritu de colaboración es el espíritu de colaboración que entendemos que tiene que plasmarse en algo que es fundamental, que llevamos mucho tiempo trabajando, además con toda la sociedad civil, que es un pacto de Estado, un pacto país frente a la emergencia climática, que nos permita actuar los 365 días del año”, subrayó.

A su juicio, no se trata de “solo atacar ahora los incendios, sino atacarlos siempre con una política activa por los distintos niveles de la administración, con el conocimiento de la sociedad civil en su conjunto, el mundo empresarial, los sindicatos”, que, a su entender, “han participado muy activamente en ese pacto de Estado”.

En este punto, ante la nueva ola de calor, la tercera desde el inicio del verano, recordó que las dos anteriores se han caracterizado por “altas temperaturas, baja humedad, régimen de vientos”, lo que, a su juicio, “provoca incendios extraordinariamente complicados, muy complicados”.

EMERGENCIA

A este respecto, incidió en que “nuevamente hablamos de una emergencia climática, un cambio climático que no da tregua”, convencida de que, “si vemos el registro de temperaturas de este año 2026, hasta lo que llevamos de fecha, posiblemente nos encontremos con un año 2026 que sea el más cálido de la serie histórica”.

Tras aseverar la importancia de “seguir actuando unidos, colaborando de la mano”, defendió que, de momento, con el Gobierno de García Page, dicha colaboración “es extraordinaria”.

En este punto, hizo también “una llamada a la máxima precaución” ante “un verano muy complicado” y urgió a todos los ciudadanos a que “sigan de manera clara las indicaciones de las autoridades, que básicamente son indicaciones para conseguir la máxima protección”.

Por último, con relación al regreso de los vecinos de los municipios desalojados por los incendios en la región, dijo entender que “la máxima es la protección de los ciudadanos”.

“Entiendo que hasta que esas condiciones de máxima seguridad no se den, los ciudadanos no podrán volver a sus hogares. Entiendo que es un gran trastorno y un gran daño, pero lo primero, lo vital es proteger a la población”, apostilló, al tiempo que indicó que el Gobierno “va a estar ahora, en un momento vital y que es clave, que es ayudando a esta extinción, pero también va a estar después en esa recuperación en el territorio”.

En la misma línea, explicó que, antes de plantear la declaración de zona gravemente afectada “tenemos que ver que llegue esa extinción primero para conocer el perímetro real de afectación».

En paralelo, hizo hincapié en que el 50% del coste de la recuperación de una zona de “tanto valor como es esta sierra norte” va a ser “soportado por el Ministerio bajo esa evaluación y esa solicitud de la comunidad autónoma”.