Rivas aumentará el espacio para vehículos en el eje de la avenida Pablo Iglesias

El gobierno local informó en el Observatorio de la Movilidad de las actuaciones que llevará a cabo.

El gobierno de Rivas ha decidido ampliar el espacio disponible para los vehículos en el eje de Pablo Iglesias. Así lo ha informado en la reunión del Observatorio de Movilidad Ciudadana, celebrada el pasado martes. Para llevar a cabo la ampliación del espacio dedicado a los vehículos, el gobierno procederá a la modificación del carril bici, de modo que pasará de ser doble unidireccional o bidireccional. Es decir, los dos espacios diferenciados de carril bici, uno en cada sentido de la circulación, se convertirá en un espacio único para ambos sentidos. Así, se suprime para la circulación de la bicicleta o para la glorieta, según como se concrete el proyecto específico. El espacio ganado tras esta intervención se destinará al paso de vehículos. El ayuntamiento considera que esta modificación permitirá “mejorar la fluidez del tráfico en las horas de mayor intensidad”.

La anterior Junta de Gobierno Local aprobó el inicio del procedimiento de contratación de estas obras, cuyo pliego está fechado el 25 de mayo. El contrato, licitado inicialmente por 150.000 €, plantea intervenir en Avda. Pablo Iglesias, Avda. Ramón y Cajal, Avda. Ángel Saavedra, Avda. Pilar Miró, etc, aunque se especifica que finalmente podría no intervenirse en todas estas vías. La finalidad de estas obras es “la reposición, adecuación o mejora funcional de dichas infraestructuras, contribuyendo a mejorar sus condiciones de seguridad, accesibilidad y uso por la ciudadanía, quedando su resultado incorporado de forma estable a la vía pública municipal”.

Según el contrato, que incluye modicaciones de uso de los viales, se está respondiendo a “las nuevas necesidades surgidas por necesidades municipales, solicitudes de la ciudadanía o adaptación a cambios normativos”.

Tercer cambio en la modalidad del carril

Este cambio se llevará a cabo en el plazo de 3 meses una vez se firme el contrato. Esta será la tercera modificación de la definición inicial de los carriles bici realizados con la financiación de los Fondos Next Generation, en cuanto a la unidireccionalidad o bidireccionalidad de los mismos.

El diagnóstico inicial recogía que los carriles bici segregados “se diseñarán preferentemente de doble plataforma, con un carril bici de tipo unidireccional en cada sentido de circulación”. De esta manera de los más de 22 kilómetros de carril bici proyectado, sólo el 17 % eran carriles bidireccionales (3.800 m). El resto de carriles bici era doble inidireccional, separando los carriles de cada sentido de la circulación.

El primer cambio fue el realizado en la Avda Levante. El desarrollo de los 910 m entre las calles Juan Gris y Francia se suspendió inicialmente y cuando fue llevado a cabo cambio a ser unidireccional, dando mayor protagonismo al vehículo.

El segundo cambio es el que se está llevando a cabo este verano y el verano anterior en la calle Junkal, que une el carril bici segregado con la acera bici de la avenida de los Almendros. Se trata de dos tramos diferentes que suman 950 m.

Este tercer cambio, cuya dimensión no se ha definido aún, podría suponer la modificación de los 2,270 m del carril bici en la Avda Pablo Iglesias o alcanzar los 5.790 m si se modifica el carril bici en la totalidad de las vías señaladas en el contrato. Si sólo se modifica la avda Pablo Iglesias la modalidad no preferente bidireccional supondría el 35 % del total. Si se modifican todas las vías indicadas. Superaría el 50 %.